Изасланик Доналда Трампа у Доњој Градини: Ко је Јехуда Каплун?

19.04.2026 13:40

Ко је Јехуда Каплун
Фото: ATV

На обиљежавању Дана сјећања на жртве геноцида над Србима, Јеврејима и Ромима у НДХ дошао је и специјални изасланик предсједника САД Доналда Трампа за борбу против антисемитизма Јехуда Каплун.

Ко је Јехуда Каплун?

Јехуда Каплун (Yehuda Kaplun) је амерички рабин, бизнисмен и политички активиста, познат по свом ангажману у јеврејској заједници и блиским везама са политичким круговима у Сједињеним Америчким Државама.

Каплун припада покрету Chabad-Lubavitch, једној од највећих хасидских организација на свијету, и дјелује као рабин који се бави вјерским, образовним и хуманитарним радом. Поред тога, активан је и у пословном сектору, гдје је повезан са више компанија и пројеката.

Цвијановић и Каплун

У јавности је посебно препознатљив по својој блискости са америчким предсједником Доналдом Трампом. Каплун је био дио шире мреже јеврејских и про-израелских савјетника и донатора који су подржавали Трампову политику, посебно у периоду његовог мандата од 2017. до 2021. године.

Његова улога није била формално институционална унутар администрације, али је учествовао у политичким и друштвеним догађајима повезаним са Трампом, укључујући прикупљање средстава, јавну подршку и умрежавање са утицајним круговима. Такође је био активан у промовисању односа између САД и Израела, што је било једно од кључних питања Трампове спољне политике.

Каплун се често појављује у контексту политичког активизма америчких Јевреја који подржавају Републиканску странку, те представља спону између религијских заједница, бизниса и политике.

Иако није шире познат у масовним медијима као водећа јавна фигура, његов утицај се огледа у неформалним каналима – прије свега кроз мрежу контаката, финансијску подршку и савјетодавну улогу унутар конзервативних кругова у САД.

