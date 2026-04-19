Logo
Large banner

Селак: Доња Градина опомиње - слобода и држава гаранција опстанка

19.04.2026 12:34

Коментари:

0
Фото: Ustupljena fotografija

Министар правде Републике Српске и предсједник Социјалистичке партије Српске Горан Селак поручио је поводом обиљежавања Дана сјећања на жртве геноцида над Србима, Јеврејима и Ромима у Независној Држави Хрватској да је дужност сваког покољења да чува истину о страдању и да не дозволи да се такви злочини икада понове.

Селак је истакао да Доња Градина, као највеће стратиште система логора смрти Јасеновац, представља симбол страдања и опомену цијелом свијету.

„Током Другог свјетског рата над српским народом извршен је геноцид. Само је у систему логора Јасеновац побијено више од 700.000 невиних људи, од чега више од пола милиона Срба. То су чињенице које не смију бити заборављене нити релативизоване“, поручио је Селак.

Министар правде је нагласио да српски народ не смије заборавити ни друга стратишта, попут Јадовна, Дракулића, Пребиловаца, Јастребарског, Сиска, као ни бројна друга мјеста гдје су почињени стравични злочини над Србима, Јеврејима и Ромима.

„Српски народ је створио Републику Српску са јасном намјером да се геноцид никада више не понови. Сјећајући се наших предака мученика, имамо обавезу да нашим потомцима оставимо слободу као највеће богатство“, истакао је Селак.

Селак је поручио да само у слободи и у оквиру сопствених институција српски народ може опстати, бити достојанствен и имати сигурну будућност.

Подијели:

Тагови :

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner