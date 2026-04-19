Вијенце у Доњој Градини положиле делегација Републике Српске, Србије, САД и Израела

19.04.2026 12:05

На Гробном пољу Тополе у Спомен-подручју Доња Градина код Козарске Дубице положени су вијенци у знак сјећања на пола милиона Срба, 40.000 Рома и 33.000 Јевреја убијених у јасеновачком систему концентрационих логора Независне Државе Хрватске /НДХ/ и њиховом највећем стратишту Доњој Градини.

Вијенце је положила делегација Републике Српске предвођена предсједником Синишом Караном и делегација Србије, коју у Доњој Градини предводи предсједник Александар Вучић.

Вијенац је положила и делегација Сједињених Америчких Држава предвођена специјалним изаслаником за борбу против антисемитизма Јехудом Каплуном, као и делегација Израела, предвођена вишим савјетником у Амбасади Државе Израел Ернестом Грином.

Цвијеће и вијенце су положили и представници Удружења бивших логораша из Другог свјетског рата, делегација ромске заједнице, као и представници дипломатског кора.

Након полагања вијенаца и цвијећа, на платоу поред гробног поља Тополе биће служен парастос и помен жртвама усташког злочина – геноцида НДХ, те обраћање званичника.

Дан сјећања на жртве геноцида над Србима, Јеврејима и Ромима у Независној Држави Хрватској од 1941. до 1945. године и 81 годину од пробоја логораша из концентрационог логора Јасеновац заједнички обиљежавају владе Републике Српске и Србије.

Дан сјећања на жртве геноцида над Србима, Јеврејима и Ромима у НДХ

Систем логора смрти НДХ обухватао је око 80 логора, а Доња Градина као највеће стратиште у систему концентрационих логора Јасеновац формирана је августа 1941. године.

Посљедњи преживјели заточеници усташког концентрационог логора Јасеновац почели су пробој 22. априла 1945. године да би се спасили из те фабрике смрти, највеће на југоистоку Европе.

Према подацима Спомен-подручја Доња Градина, у злогласном логору Јасеновац током Другог свјетског рата страдало је 700.000 жртава усташког злочина, међу којима 500.000 Срба, 40.000 Рома, 33.000 Јевреја, 127.000 антифашиста. У Јасеновцу је страдало 20.000 д‌јеце, преноси Срна

