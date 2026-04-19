Logo
Large banner

Грађани у великом броју пристижу у Доњу Градину

19.04.2026 10:38

Коментари:

0
Фото: ATV

Бројни грађани већ су стигли у Доњу Градину гдје се данас обиљежава Дан сјећања на жртве геноцида над Србима, Јеврејима и Ромима у НДХ.

Грађани и даље пристижу у великом броју.

Дан сјећања на жртве геноцида над Србима, Јеврејима и Ромима у НДХ

Подсјећамо, аутобусима који данас превозе путника до Спомен-подручја Доња Градина не наплаћује се путарина на дионицама ауто-путева у Републици Српској.

Централни дио обиљежавања Дана сјећања почео је Светом литургијом у Цркви Светих апостола Петра и Павла у Козарској Дубици, коју је служио епископ марчански Сава.

У оквиру обиљежавања Дана сјећања биће положени вијенци и цвијеће на гробно поље Тополе, а парастос и помен жртвама геноцида биће служен на гробном пољу Храстови.

Подијели:

Тагови :

Доња Градина

Дан сјећања

геноцид у НДХ

обиљежавање

грађани

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Дневни хороскоп: Овнове очекује финансијски добитак, док вагама није повољан дан

Друштво

Дневни хороскоп: Овнове очекује финансијски добитак, док вагама није повољан дан

4 ч

0
У првом дјиелу дана сунчано и топло, с вечери повремена киша

Друштво

У првом дјиелу дана сунчано и топло, с вечери повремена киша

5 ч

0
У Српској рођено 18 беба

Друштво

У Српској рођено 18 беба

5 ч

0
Васкршња јаја офарбана у црвену боју

Друштво

Православни вјерници обиљежавају Томину недјељу - Мали Васкрс

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

13

46

Херцог: Доња Градина подсјетник на зло и симбол борбе против безразложне мржње

13

43

Каран: Доња Градина и Јасеновац вјечна опомена човјечанству

13

40

Изасланик Доналда Трампа у Доњој Градини: Ко је Јехуда Каплун?

13

24

Нијемци више не траже станове? Све због страха од виших камата

13

13

Црвена звезда забранила долазак Баке Прасета

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner