Грађани у великом броју пристижу у Доњу Градину

Коментари:0
Бројни грађани већ су стигли у Доњу Градину гдје се данас обиљежава Дан сјећања на жртве геноцида над Србима, Јеврејима и Ромима у НДХ.
Грађани и даље пристижу у великом броју.
Подсјећамо, аутобусима који данас превозе путника до Спомен-подручја Доња Градина не наплаћује се путарина на дионицама ауто-путева у Републици Српској.
Централни дио обиљежавања Дана сјећања почео је Светом литургијом у Цркви Светих апостола Петра и Павла у Козарској Дубици, коју је служио епископ марчански Сава.
У оквиру обиљежавања Дана сјећања биће положени вијенци и цвијеће на гробно поље Тополе, а парастос и помен жртвама геноцида биће служен на гробном пољу Храстови.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму