Дневни хороскоп: Овнове очекује финансијски добитак, док вагама није повољан дан

Шта нам звијезде доносе посљедњег дана у недјељи
ОВАН
Очекује вас финансијски добитак, што ће вам значити. Можете очекивати повољан дан. С партнером желите озбиљније да попричате о свим стварима које вас брину и оптерећују. Здравље вам је сасвим добро.
БИК
Пријаће вам да се посветите организацији посла којим се бавите и да измијените ствари које вам до сада нису одговарале. Склони сте томе да брзо мијењате расположење, па вам вољена особа то пребацује. Чувајте своје бубреге.
БЛИЗАНЦИ
Могуће је да нисте сигурни да ли да прихватите нову пословну понуду. Чини вам се да су неке ствари непоуздане. Кад су у питању емоције, није вам лако да покажете вољеној особи шта желите. Несаница.
РАК
Можете очекивати повољан дан на послу. Слиједи повољна фаза за промјене које сте имали у плану. Пред вама је занимљив сусрет са особом која ће вам показати да има добре намјере према вама. Здравље је добро.
ЛАВ
Пословне промјене вас очекују ускоро. Можете се надати да ће све почети брзо да се дешава. Могуће је да вољеној особи замјерате на неким стварима из прошлости и да вам није лако да јој све опростите. Пријала би вам масажа.
ДЈЕВИЦА
Може вам се указати прилика да сарађујете са иностранством или да одете на неки пословни пут. Можете очекивати занимљиве прилике за флерт и нова познанства током овог дана. Генерално се добро осјећате.
ВАГА
Није вам претјерано повољан дан, могуће су бројне кочнице на послу. Очекују вас занимљива дешавања кад је у питању љубав. Провјерите холестерол.
ШКОРПИЈА
Очекују вас мање промјене на пољу зараде, на вама је одлука на који начин ћете се поставити на овом плану. Уживате у својој слободи и не планирате ускоро да уђете у нову емотивну везу. Пуни сте енергије.
СТРИЈЕЛАЦ
Могући су неспоразуми са сарадницима, данашњи дан вам доноси тензију на послу. Могуће је да вас посао превише оптерећује и да сте склони да због тога запостављате партнера. Поведите рачуна о бубрезима.
ЈАРАЦ
Могуће је да ћете се данас задржати на послу дуже него што сте очекивали и да ћете имати доста обавеза. Имате утисак да је дошло вријеме за промјене и да ваша веза с партнером не може да се настави. Провјерите крвну слику.
ВОДОЛИЈА
Иако на први поглед изгледа да је све у реду, ипак постоје пословни проблеми који су на неки начин скривени. Пред вама је прилика да се упустите у везу која може да потраје. Провјерите крвни притисак.
РИБЕ
Уколико се бавите приватним послом, можете очекивати позитиван дан. Очекује вас прилика за проширење посла и већу зараду. Повремено сумњате у своје емоције и нисте сигурни у партнера. Мањи проблеми са стомаком, преноси Глас Српске
