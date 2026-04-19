У Српској рођено 18 беба

У породилиштима у Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 18 беба, осам дјевојчица и 10 дјечака.
У Градишци и Бањалуци рођено је по седам беба, у Добоју двије, а у Источном Сарајеву и Невесињу по једна, речено је Срни у породилиштима.
Четири дјевојчице и три дјечака рођени су у Бањалуци, у Градишци три дјевојчице и четири дјечака, у Добоју два дјечака, у Источном Сарајеву једна дјевојчица, а у Невесињу један дјечак.
У породилиштима у Зворнику, Бијељини, Приједору, Требињу и Фочи у протекла 24 часа није било порођаја, пише Срна
