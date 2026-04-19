Забрана саобраћаја за моторна возила на дионици Драксенић-Гранични прелаз Градина

Смањен је обим санационих радова на путевима, али из Ауто-мото савеза /АМС/ Републике Српске возачима ипак скрећу пажњу да на овим дионицама возе са повећаним опрезом и поштују саобраћајну сигнализацију.

Поводом обиљежавања Дана сјећања на жртве геноцида над Србима, Јеврејима и Ромима у НДХ, забрањује се превоз експлозивних материја, наоружања и војне опреме, осим за превоз противградних ракета за потребе "Противградне превентиве Српске" данас до 18.00 часова.

Забрана се односи на дионице магистралног пута Нови Град 2-Костајница, Костајница-Козарска Дубица 1, Козарска Дубица 1-Козарска Дубица 2, Козарска Дубица 2-Драксенић, Драксенић-Гранични прелаз Градина, Драксенић-Врбашка 1, Врбашка 1-Врбашка 2, Врбашка 2-Чатрња, Чатрња-Градишка, те Козарска Дубица 1-Приједор 1.

Због комеморативног скупа данас је забрањен саобраћај за сва моторна возила, осим возила јавних и комуналних служби и возила којима ће се вршити организовани превоз посјетилаца скупа, на дионици магистралног пута Драксенић-граница Република Српска/Хрватска од 6.00 до 18.00 часова.

До 18.00 часова забрањен је саобраћај за теретна моторна возила преко 3,5 тоне укупне масе, осим теретних возила јаних и комуналних служби и возила која ће бити ангажована на активностима поводом обиљежавања поменутог јавног скупа на дионицама Козарска Дубица-Костајница, Козарска Дубица-Драксенић, Драксенић-Градишка и Козарска Дубица-Приједор.

Настављени су радови на магистралном путу Србац-Дервента, због чега ће до краја године бити измијењен режим у одвијању саобраћаја. Планирана је потпуна обустава саобраћаја на овој дионици дугој 41,4 километра до 30. јуна.

На снази је потпуна обустава саобраћаја за сва возила преко моста на магистралном путу Добро Поље-Миљевина. Алтернативни правац за возила до 3,5 тоне је регионални пут Добро Поље - Јажићи - Миљевина.

Измијењен је режим у одвијању саобраћаја на дионици магистралног пута Каракај три - Дрињача, као и на дионици магистралног пута Бањалука четири - Бањалука пет због радова на изградњи прикључка јавне инфраструктуре на дионицу.

Настављају се радови на рехабилитацији магистралног пута Србац-Дервента због чега ће до краја године бити измијењен режим у одвијању саобраћаја. Молимо све возаче да поштују привремено постављену саобраћајну сигнализацију.

Због извођења радова на изградњи приступне саобраћајнице за чвориште "Омарска" на дијелу магистралног пута Ламовита-Ивањска измијењен је режим саобраћаја до 1. јуна, као и на дионици магистралног пута Брод на Дрини /Фоча/ - Хум /Шћепан Поље/.

У току су радови на санацији магистралног пута Рача-Бијељина, рејон Балатуна и Трњака. Саобраћај ће бити успорен са привременим прекидима у трајању од 10 минута, а према привременој саобраћајној сигнализацији.

Ради укључивања и искључивања механизације која је ангажована на изградњи ауто-пута на Коридору "Пет це" од моста Руданка, укључујући мост, до тунела Путниково Брдо два, измијењен је режим саобраћаја на магистралном путу Руданка-Добој.

На магистралном путу Градишка - Козарска Дубица, на улазу у Орахову возачима скрећу пажњу на активирано клизиште због чега је неопходан додатни опрез и спорија вожња.

Због оштећења моста на магистралном путу Саставци-Устипрача саобраћај се одвија једном саобраћајном траком.

На регионалном путу Разбој-Руданка, на локацији превој Љескове воде, због радова, саобраћај се за путничка возила одвија успорено, док се теретна возила преусмјеравају на алтернативни правац преко Јелаха.

Због минирања на каменолому "Рогоушићи" доћи ће до обуставе саобраћаја на дијелу магистралног пута Подроманија - Мокро - Сумбуловац - Рогоушићи - Доња Љубогошта у мјесту Рогоушићи и на дионици магистралног пута граница РС/ФБиХ Лапишница -Љубогошта, у мјесту Хан Дервента, сваки радни дан и суботом између 12.00 и 16.00 часова, до 17. маја.

Због појаве одрона, у мјесту Доња Палежница, на регионалном путу Бушлетић-Зелиња, саобраћај се одвија успорено, једном саобраћајном траком.

У прекиду је саобраћај на регионалном путу Угљевик-Главичице, у мјесту Угљевик Село због клизишта, док је на магистралном путу Фоча-Добро Поље у мјесту Тухаљи, саобраћај отежан.

На регионалном путу Карановац-Кнежево, у мјесту Љубачево због појаве клизишта саобраћај се одвија једном траком у дужини од 40 метара, као и на регионалном путу Прњавор-Укрина, у мјесту Вијачани у дужини од 50 метара.

На подручју ФБиХ због одржавања Међународне бициклистичке трке данас ће долазити до повремене обуставе саобраћаја на дионици Љубушки-Столац-Неум од 12.00 до 15.00 часова.

На магистралном путу Тузла-Бијељина /Бањ Брдо/ путничка возила до 3,5 тоне саобраћају једном таком, наизмјенично, док је за возила преко 3,5 тоне саобраћај и даље обустављен.

На регионалном путу Зворник-Прибој, у мјесту Годуш, саобраћај се одвија успорено-једном траком.

Због извођења неопходних радова на дионицама ауто-пута Сарајево сјевер - Подлугови и Сарајево запад - Лепеница саобраћај је преусмјерен у претицајну траку, а због радова на санацији дилатација на мосту на магистралном путу Коњиц-Тарчин, прије тунела Брадина, саобраћај је такође преусмјерен из возне у претицајну траку.

На магистралном путу Јабланица-Блидиње дозвољен је саобраћај за возила до 3,5 тоне, док је за возила преко 3,5 тоне саобраћај и даље обустављен.

На граничним прелазима у БиХ јутрос нема дужих задржавања.

Из АМС-а подсјећају возаче да због одржавања комеморативног скупа у Доњој Градини од 6.00 до 18.00 часова неће моћи користити гранични прелаз Градина/Јасеновац.

Гранични прелаз Брчко отворен је за путничка возила до 3,5 тоне, док је на граничном прелазу Шепак забрањен је саобраћај за сва теретна возила.