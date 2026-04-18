Поздравите се са лијепим временом, стиже драстична промјена

АТВ
18.04.2026 17:11

У Републици Српској у понедјељак, 20. априла, биће свјежије и облачно уз кишу која ће бити јача у првом дијелу дана. На југу више сувог времена уз повремене пљускове са грмљавином, саопштио је Републички хидрометеоролошки завод.

Послије подне и увече падавине слабе и престају, а у ноћи ка уторку нове јаче падавине захватају западне предјеле.

Минимална температура ваздуха од седам до 13, у вишим предјелима од три степена Целзијусова. Максимална температура ваздуха од 12 до 17, на југу до 22, у вишим предјелима од седам степени Целзијусових.

У уторак облачно и још хладније са кишом. Јаче падавине очекују се од југозапада ка истоку, а на крајњем сјеверу падавине ће бити слабе и повремене. На југу пљускови са грмљавином.

Минимална температура ваздуха од четири до девет, на југу до 12, у вишим предјелима од два степена. Максимална температура ваздуха од девет на истоку до 17 степени на југу и крајњем сјеверу, у вишим предјелима од четири степена.

У Српској ће у сриједу, 22. априла, бити углавном суво уз постепено разведравање и сунчане периоде. На истоку облачно и хладно уз слабу кишу.

Минимална температура ваздуха од два до седам, на југу до 10, у вишим предјелима од нула степени. Максимална температура ваздуха од 11 до 18, у вишим предјелима од четири степена целзијусова, преноси Срна.

