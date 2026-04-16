Облаци се не повлаче: Данас хладно са падавинама

Аутор:

АТВ
16.04.2026 08:02

Замагљен прозор, због хладног времена на ком се виде капљице кише. У позадини се види застава Републике Српске.
Фото: АТВ/Бранко Јовић

У Републици Српској и Федерацији БиХ данас ће бити претежно облачно вријеме са кишом и локалним пљусковима.

На сјеверу ће углавном бити суво уз сунчане периоде, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Дуваће слаб до умјерен сјевероисточни вјетар, увече у Херцеговини бура која ће јачати.

Највиша дневна температура биће од 14 до 20, на југу до 26 степени Целзијусових, саопштено је из Федералног хидрометеоролошког завода.

илу-беба-13032026

Температура измјерена у 7.00 часова: Соколац шест, Чемерно седам, Хан Пијесак и Бјелашница осам, Бијељина, Сарајево и Бихаћ девет, Билећа, Вишеград, Мркоњић Град, Рибник, Тузла и Зеница 10, Бањалука, Приједор и Рудо 11, Добој и Нови Град 12, Требиње и Фоча 13 и Мостар 15 степени Целзијусових.

