Славимо Преподобног Никиту Исповједника: Ове три ствари строго су забрањене

Српска православна црква и вјерници обиљежавају дан Преподобног Никите Исповједника.
Преподобни Никита рођен је у Витинији, у граду Кесарији. Отац његов Филарет, лишивши се своје супруге, замонашио се, а Никита је остао код своје бабе, очеве мајке.
Након одрастања и учења свих наука, отишао је у манастир Мидикијски, гдје га игуман Никифор постриже за монаха, а послије седам година труда и подвига рукоположи га патријарх Тарасије за јеромонаха. По смрти Никифора и Никитиног вјерног друга Атанасија, братство изабра Никиту за игумана, и то преко његове воље.
Бјеше свети Никита свијетао примјер живота и подвига братији својој кроз дуг низ година. Али, кад се зацари Лав V Јерменин, послије благочестиве Ирине и правовјерних царева Никифора и Михаила, распали се опет иконоборачка јерес.
Цар збаци патријарха Никифора и посла га у заточеништво, а на његово мјесто уздиже некаквога јеретика Теодота Каситера, човјека нечиста живота. И Никита би затворен и мучен, но не поколеба се у православљу.
Превођен би из тамнице у тамницу, мучен глађу и жеђу, мразом, знојем и поругама. Али он се не даде поколебати. Нарочито му досађиваше неки Никола с подсмијехом и поругом. Но, једне ноћи јави се Николи његов умрли отац у сну и прекорно му рече: „Одступи од слуге Божијега!” И од тога часа Никола се покаја, те не само да не досађиваше више светитељу, него и друге одвраћаше од тога.
Када злом смрћу погибе Лав Јерменин, царство преузе правовјерни цар Михаил Валвос, који ослободи све православне страдалнике. Никита се повуче у једно усамљено мјесто близу Цариграда, гдје у молитви и благодарењу Богу на свему проведе своје посљедње дане земнога живота.
Створио је многа чудеса молитвом за вријеме живота. А када умре, пренесоше му тијело у његов манастир. При том спроводу многи болесници дотакоше се тијела његова и бише исцијељени.
Мошти му бише положене до гробнице његовог духовног оца Никифора и друга му Атанасија. Упокоји се овај велики јерарх 824. године.
Према народним вјеровањима, на данашњи дан ваља поспремити кућу и ићи у посјету најближима. Треба избјегавати свађе и никако не би требало данас ушивати гардеробу или узимати иглу у руке, преноси Информер.
