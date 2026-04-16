Славимо Преподобног Никиту Исповједника: Ове три ствари строго су забрањене

Аутор:

АТВ
16.04.2026 07:04

Коментари:

0
Српска православна црква и вјерници обиљежавају дан Преподобног Никите Исповједника.

Преподобни Никита рођен је у Витинији, у граду Кесарији. Отац његов Филарет, лишивши се своје супруге, замонашио се, а Никита је остао код своје бабе, очеве мајке.

Након одрастања и учења свих наука, отишао је у манастир Мидикијски, гдје га игуман Никифор постриже за монаха, а послије седам година труда и подвига рукоположи га патријарх Тарасије за јеромонаха. По смрти Никифора и Никитиног вјерног друга Атанасија, братство изабра Никиту за игумана, и то преко његове воље.

Бјеше свети Никита свијетао примјер живота и подвига братији својој кроз дуг низ година. Али, кад се зацари Лав V Јерменин, послије благочестиве Ирине и правовјерних царева Никифора и Михаила, распали се опет иконоборачка јерес.

Турска пуцњава школа

Свијет

Језиви детаљи масакра у школи: Наставница убијена док је покушавала да заштити ученике

Цар збаци патријарха Никифора и посла га у заточеништво, а на његово мјесто уздиже некаквога јеретика Теодота Каситера, човјека нечиста живота. И Никита би затворен и мучен, но не поколеба се у православљу.

Превођен би из тамнице у тамницу, мучен глађу и жеђу, мразом, знојем и поругама. Али он се не даде поколебати. Нарочито му досађиваше неки Никола с подсмијехом и поругом. Но, једне ноћи јави се Николи његов умрли отац у сну и прекорно му рече: „Одступи од слуге Божијега!” И од тога часа Никола се покаја, те не само да не досађиваше више светитељу, него и друге одвраћаше од тога.

Када злом смрћу погибе Лав Јерменин, царство преузе правовјерни цар Михаил Валвос, који ослободи све православне страдалнике. Никита се повуче у једно усамљено мјесто близу Цариграда, гдје у молитви и благодарењу Богу на свему проведе своје посљедње дане земнога живота.

Створио је многа чудеса молитвом за вријеме живота. А када умре, пренесоше му тијело у његов манастир. При том спроводу многи болесници дотакоше се тијела његова и бише исцијељени.

Мошти му бише положене до гробнице његовог духовног оца Никифора и друга му Атанасија. Упокоји се овај велики јерарх 824. године.

Народно вјеровање на данашњи дан

Према народним вјеровањима, на данашњи дан ваља поспремити кућу и ићи у посјету најближима. Треба избјегавати свађе и никако не би требало данас ушивати гардеробу или узимати иглу у руке, преноси Информер.

Прочитајте више

Полиција и хитна помоћ испред школе у Турској гдје се догодила пуцњава

Свијет

Језиви детаљи масакра у школи: Наставница убијена док је покушавала да заштити ученике

1 ч

0
Хороскоп

Занимљивости

Дневни хороскоп за 16. април: Шта вам звијезде поручују?

1 ч

0
мрави

Свијет

Мрави одговорни за неколико саобраћајних несрећа у Њемачкој

1 ч

0
Винисијус на мечу против Бајерна

Фудбал

Спектакл у Њемачкој: Седам голова, црвени картон и Бајерн у полуфиналу Лиге шампиона

9 ч

0

Више из рубрике

Патријарх Српске православне цркве Порфирије данас је у Васкршњој посланицима честитао Васкрс верницима

Друштво

Патријарх Порфирије долази у Бањалуку

10 ч

3
Законом о водним услугама прави се велики искорак у функционисању и одрживости

Друштво

Законом о водним услугама прави се велики искорак у функционисању и одрживости

11 ч

0
Маја Исовић Добријевић: Нису тачне тврдње Дринића, дјеца се не лијече преко СМС порука

Друштво

Маја Исовић Добријевић: Нису тачне тврдње Дринића, дјеца се не лијече преко СМС порука

16 ч

1
Обијена православна црква у Трубару

Друштво

"Мигранти обили цркву и пљачкали у селу Трубар, малобројни Срби уплашени"

17 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

08

38

Наставак акције "Пирамида", претреси на 24 локације због дроге и оружја

08

31

Избио пожар у рафинерији нафте у Аустралији: Могућа несташица горива

08

24

Регион наједном мјесту: Требиње окупља грађевинску елиту, најмоћније инвеститоре и стручњаке

08

19

Попила 14 текила на крузеру па пала: Суд одлучио да треба да добије одштету

08

19

Орбан неће присуствовати неформалном састанку Европског савјета

