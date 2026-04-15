Законом о водним услугама прави се велики искорак у функционисању и одрживости водних услуга, а становништво ће добити сигурнији и квалитетнији приступ води за пиће и одводних отпадних вода.
О томе је данас разговарано на Јахорини на 25. међународној конференцији о одрживом развоју у сектору водних услуга. Окупила је стручњаке, међународне партнере и локалне заједнице с циљем да унаприједе сектор јавних водних услуга и одговоре на изазове 21. вијека.
Анђелка Kузмић на конференцији Удружења водовода Републике Српске
Влада Српске препознала је потребу реформе водних услуга јер је уочено да је све специфичности водоводних предузећа тешко дефинисати законом о комуналним услугама. Закон о водним услугама чије усвајање се очекује до краја августа, унаприједиће овај изузетно битан сектор и имаће велики ефекат и са аспекта екологије.
- Велики је то искорак због функционисања и одрживости унапређења водних услуга да би грађани имали приступ питкој води а ту је и аспект екологије односно прича и отпадним водама и грађењу пречистача - рекао је помоћник министра у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде Милан Гаврић.
- То је изузетно битно јер се водни сектор издваја из општег оквира Закона о комуналним дјелатностима и Влада ће учинити на тај начин да то позитивно утиче на живот грађана Српске - навео је предсједник Управног одбора Удружења "Водоводи Републике Српске" Љубиша Лаловић.
Закон ће омогућити да на адекватан начин локалне самоуправе које су оснивачи и власници предузећа примјене јединствену методологију код формирања цијена и водних услуга.
- Један од аспеката је да се континуирано испоручи вода потрошачима, а друга је да та предузећа имају адекватне приходе, али и дио који ће им омогућити нова инвестирања - изјавио је предсједник Савеза градова и општина Републике Српске Љубиша Ћосић.
Теме овогодишњег скупа, током панел-дискусија и презентација, усмјерене су на реформу у сектору јавних водних услуга, водоснабдијевање - неприходовану воду, те одводњу и пречишћавање отпадних вода.
(РТРС)
