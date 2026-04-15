"Мигранти обили цркву и пљачкали у селу Трубар, малобројни Срби уплашени"

Аутор:АТВ
Коментари:0
Двадесетак српских повратника у дрварско село Трубар, које је након потписивања Дејтонског споразума припало општини Бихаћ, протекле васкршње празнике дочекало је у страху и неизвјесности јер су мигранти, враћени са оближње хрватске границе, обили мјесну Цркву Рођења Пресвете Богородице, те провалили и опљачкали неколико домаћинстава.
Мјештанин Трубара Рајко Поповић рекао је Срни да у том великом селу са више заселака зимује свега 17 људи, углавном стараца у осмој деценији живота, те да ће након ових немилих догађаја и чињенице да им нико не гарантује безбједност, већина отићи код дјеце у оближњи Дрвар, Републику Српску или Србију.
"Због неактивности и неажурности власти, у првом реду Унско-санског кантона, које су нијеми посматрачи онога што раде мигранти у тим пограничним селима, родбина повратника који су углавном старци одлучила је да своје најмилије одведе себи и неки су већ отишли", каже Поповић.
Он је навео да је проваљено у куће породица Родић, Роквић и Бабић, а да је опљачкана кућа породице Зељковић и украдено више хиљада КМ.
"Полиција је дошла на његов позив да изврши увиђај и то је у процедури, али је проблем што углавном све остане само евидентирано", рекао је Поповић.
Према његовим ријечима, претпоставља се да су мигранти који су прошли кроз Трубар дошли из прихватног центра у селу Липе код Бихаћа, а враћени су са оближње границе са Хрватском.
Поповић је навео да је највећи притисак миграната на прекогранична села у појасу од Динаре до Лике јер су Хрвати појачавањем људства и видео-надзором обезбиједили прелаз у ширем појасу према Бихаћу.
"Ту их одмах `улове` и врате. Међутим, мигранти увијек нађу пут да уђу у Хрватску, а тај пут увијек води преко српских села која су и са стране БиХ и Хрватске. Хрвати им одузму документа и новац и врате их овамо", рекао је Поповић, који је бивши припадник Обавјештајно-безбједносне агенције БиХ.
Када би се поштовао споразум између БиХ и Хрватске, каже он, Хрвати би требали о својим активностима да обавијесте Граничну полицију БиХ, а она да преузме мигранте и врати их у прихватни камп у коме су евидентирани, али се то не чини па они у већим групама харају српским селима.
"Када их је полиција избацила из Хрватске, они су прво дошли у српско село Калдрма пред кућу породице Бурсаћ и срушили дебло на пут да би онемогућили власника да узме ауто и оде. Ушли су у кућу, тражили храну, почели преметачину и отјерани су само захваљујући хладнокрвности домаћина и уз помоћ комшија. Било их је четрдесетак", рекао је Поповић.
Он је навео да су протеклих дана мигранти обили и опљачкали више кућа у Стожиштима код Грахова и да једноставно нико од Срба на том подручју није безбједан.
"До наших села воде лоши макадамски путеви. Многи још немају струју. Зими смо мјесецима одсјечени од свијета. Старији су се, ипак, вратили да умру на свом огњишту. Чињеница да им је сада мир нарушен на најгрубљи начин, нажалост, довешће до тога да ће неки поново у избјеглиштво", закључио је Поповић.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
16
43
16
32
16
21
16
16
16
07
Тренутно на програму