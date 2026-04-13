Додик: Српска православна црква је незамјењив стуб нашег друштва

13.04.2026 11:19

Милорад Додик на Васкршњем пријему код митрополита бањалучког Јефрема
Предсједник СНСД-а Милорад Додик састао се данас у Владичанском двору у Бањалуци са Његовим високопреосвештенством архиепископом и митрополитом бањалучким Јефремом.

Додик поручује да је Српска православна црква кључни стуб српског идентитета и друштва у цјелини.

"Христос васкрсе је поздрав којим обиљежавамо васкршње дане, а ја сам данас овдје да посјетим митрополита, честитам му празник и пожелим добро здравље. Српска православна црква је незамјењив фактор нашег друштва. Она је показала способност да окупља људе, подучава их миру, толеранцији и породичним вриједностима", изјављује Додик.

Лидер СНСД-а изражава задовољство што је примјетан све већи број вјерника. Искористио је прилику да захвали свим свештеницима СПЦ-а, али и другим црквама које прослављају Васкрс, на њиховој мисији очувања духовности.

"Видимо све више људи који долазе у наше храмове, који су посвећени ономе што нас учи Исус Христос. Желим да захвалим свим припадницима, часним оцима СПЦ-а било гдје и другим црквама које обиљежавају Васкрс у ове дане", наглашава Додик.

Посебан акценат разговора биће завршетак радова на Руско-српском православном центру, који је већ постао нови симбол Бањалуке.

"То је напор који је уложио митрополит Јефрем. Данас разговарамо и о завршетку Руско-српског православног центра. Раније смо договарали да ће се они укључити у само осликавање унутрашњости. У понедјељак ћемо имати више информација. У Бањалуку долази замјеник министра иностраних послова Руске Федерације. Поред посјете храму, ми ћемо одржати званични састанак са њим, а имаћемо и панел у понедјељак у поподневним часовима на којем ћемо разговарати о стању у свијету, глобалним односима и како они утичу на ситуацију на овом терену", истиче Додик.

Пријем се одржава у Владичанском двору.

Милорад Додик

СПЦ

Васкрс

Руско-српски центар

Митрополит бањалучки Јефрем

