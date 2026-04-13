Провјерите да ли сте у топ три најомраженија хороскопска знака

Сваки хороскопски знак има своје "тешке" стране, али код неких је једна особина посебно изражена.
Није увијек очигледна на први поглед, али се брзо примијети у односима. Размаженост. Не она дјечија и безазлена, већ она која подразумијева очекивање да ствари иду како они желе, да пажња не изостане и да се потребе стављају испред свега. Постоје три знака код којих је то посебно изражено.
Лав је знак који не крије колико му значи пажња. Он не тражи центар, он подразумијева да је већ у њему. Самопоуздање које носи често прелази у очекивање да се свијет прилагоди његовом ритму. Када тога нема, долази незадовољство које се тешко игнорише. Његова потреба за луксузом, комплиментима и признањем лако склизне у размаженост, јер не види разлог зашто би се задовољио мањим.
На први поглед, Вага дјелује као знак који тежи хармонији и миру. И то јесте тачно, али постоји друга страна. Та хармонија мора да изгледа онако како она жели. Ваге имају изражен осјећај за лијепо, али и за третман који сматрају да заслужују. То често значи да очекују пажњу, разумијевање и прилагођавање, али не увијек истом мјером узвраћају. Када ствари нису "по њиховом укусу", лако улазе у незадовољство које дјелује суптилно, али траје.
Рибе су емотивне, интуитивне и често веома посвећене другима. Управо ту настаје проблем. Навикну се на улогу у којој су повезане, блиске и заштићене, и временом почну да очекују да се иста пажња враћа без питања. Њихова потреба за емоционалном сигурношћу може да пређе у зависност од туђе пажње. Када је нема, осјећају се запостављено, чак и када реално нису. То је тренутак када размаженост излази на површину.
На крају, размаженост није нужно лоша особина ако се држи под контролом. Проблем настаје када очекивања постану правило, а други људи почну да се прилагођавају умјесто да учествују равноправно. И тада се јасно види ко само воли пажњу, а ко без ње не функционише.
