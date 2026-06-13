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За бербу малина 120 КМ дневница: Радника ни на видику

13.06.2026 21:13

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maline
Фото: Pixabay

Након раног воћа, у Србији је званично почела “ударна” сезона бербе боровница и малина, а с њом је експлодирао и проблем који годинама мучи домаће домаћине; хронични недостатак радне снаге.

Иако су дневнице ове сезоне достигле историјски максимум и крећу се од 4.500 па чак и до 7.000 динара (око 60 евра) за искусне бераче, до радне снаге је готово немогуће доћи.

Старији берачи, који су годинама чинили стуб ове привредне гране, све теже подносе рад на сунцу, док млађе генерације радије бирају лошије плаћене послове у климатизованим просторима или у угоститељству током љета.

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Власници плантажа у околини Ваљева, Ариља и Тополе налазе се у трци са временом јер зрело воће не може да чека. Како би привукли раднике, поред рекордних дневница, сада нуде услове који су некада били незамисливи.

"Поред дневнице од 50 евра нето, берачима нудим три оброка, освјежење током цијелог дана и бесплатан смјештај са климом и интернетом. Ко хоће да ради и брз је на рукама, може за мјесец дана да однесе кући више него менаџер у некој страној фирми у граду. Ипак, телефон једва да звони", јада се Милован, власник засада боровнице из околине Љига.

novcanik pixabay ilustracija

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Неки узгајивачи су увели и плаћање по килограму, гд‌је највреднији берачи боровница и квалитетне малине могу да зараде и до 8.000 динара дневно (око 133 КМ), али ни то није довољно да се покрију хектари.

Због потпуног дефицита домаћих радника, слика на српским плантажама се драматично мијења. Велики произвођачи су ове сезоне били принуђени да радну снагу потраже ван граница Европе.

Агенције за запошљавање ове године биљеже рекордан број захтјева за довођење сезонских радника из Непала, Индије и Узбекистана.

Иако су процедуре компликоване, а власници морају да им обезбиједе и авионске карте и визе, воћари кажу да им је то једини спас да им милионске инвестиције не пропадну и не иструну на гранама, пише Блиц.

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Тагови :

малине

берба

дневница

Радници

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За бербу малина 120 КМ дневница: Радника ни на видику

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