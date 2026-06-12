Logo

Веселину Милићу продужен притвор!

Аутор:

АТВ
12.06.2026 15:21

Коментари:

0
Веселин Милић начелник Полицијске управе за град Београд у полицијском одијелу стоји у канцеларији.
Фото: МУП Србије

Виши суд у Београду продужио је притвор Веселину Милићу на још мјесец дана.

"Судија за претходни поступак Вишег суда у Београду је дана 12.06.2026. године донио рјешење којим је према окривљеном Веселину Милићу продужио притвор, који му по том рјешењу може трајати најдуже 30 дана", наводе из Суда и додају:

"Притвор је према окривљеном Милић продужен из законских разлога прописаних одредбом члана 498 став 1 у вези члана 211 став 1 тачка 2 Законика о кривичном поступку, односно усљед постојања особитих околности које указују да ће окривљени, у случају боравка на слободи, уништити, сакрити, измијенити или фалсификовати доказе или трагове кривичног дјела."

Како наводе из Суда, Милићу се на терет ставља извршење кривичног дјела Непријављивање кривичног дјела и учиниоца из члана 332 став 2 у вези става 1 Кривичног законика.

Против наведеног рјешења дозвољена је жалба кривичном ванпретресном вијећу Вишег суда у Београду, у року од три дана од пријема рјешења.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Веселин Милић

ухапшен Веселин Милић

Притвор

Србија

Коментари (0)

Прочитајте више

Веселин Милић није свједочио убиству Нешовића, одбачен дио оптужнице

Србија

Веселин Милић није свједочио убиству Нешовића, одбачен дио оптужнице

3 д

1
Претресен стан бившег начелника београдске полиције Веселина Милића

Србија

Претресен стан бившег начелника београдске полиције Веселина Милића

1 седм

0
Списак 10 доказа у случају убиства Нешовића: Ко је чистио крв?

Србија

Списак 10 доказа у случају убиства Нешовића: Ко је чистио крв?

3 седм

0
Саслушан бивши начелник Управе криминалистичке полиције Немања Ђуран

Србија

Саслушан бивши начелник Управе криминалистичке полиције Немања Ђуран

3 седм

0

Више из рубрике

Мушкарац на пумпи точи гориво и резервоар аута.

Србија

Познате нове цијене горива

4 ч

0
Ротација на полицијском аутомобилу полиције Србије

Србија

Радници током кошења пронашли тијело у фази распадања: Ужасан призор у Београду

4 ч

0
Ружа

Србија

Преминула дјевојчица хероина Јана Симоновић (6)

5 ч

0
Priština Kosovo

Србија

НАТО смањује број војника КФОР-а на Косову и Метохији

8 ч

0

  • Најновије

17

46

Огласила се Мета: Поново раде Фејсбук и Инстаграм

17

42

Дебата у Савјету безбједности; Русија: Одлука суда о генералу Младићу нехумана и незаконита

17

34

Ухапшен због навођења на проституцију

17

33

Бизнис клуб: Најактуелније бизнис теме

17

28

Неизљечива болест побјеђена: „Осјећам се благословено“

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима