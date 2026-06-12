Веселину Милићу продужен притвор!

Аутор:АТВ
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Виши суд у Београду продужио је притвор Веселину Милићу на још мјесец дана.
"Судија за претходни поступак Вишег суда у Београду је дана 12.06.2026. године донио рјешење којим је према окривљеном Веселину Милићу продужио притвор, који му по том рјешењу може трајати најдуже 30 дана", наводе из Суда и додају:
"Притвор је према окривљеном Милић продужен из законских разлога прописаних одредбом члана 498 став 1 у вези члана 211 став 1 тачка 2 Законика о кривичном поступку, односно усљед постојања особитих околности које указују да ће окривљени, у случају боравка на слободи, уништити, сакрити, измијенити или фалсификовати доказе или трагове кривичног дјела."
Како наводе из Суда, Милићу се на терет ставља извршење кривичног дјела Непријављивање кривичног дјела и учиниоца из члана 332 став 2 у вези става 1 Кривичног законика.
Против наведеног рјешења дозвољена је жалба кривичном ванпретресном вијећу Вишег суда у Београду, у року од три дана од пријема рјешења.
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