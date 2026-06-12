Познате нове цијене горива

Аутор:АТВ
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Максималне малопродајне цијене дизела и бензина у наредних седам дана биће ниже за по два динара, тако да ће литар евродизела коштати 220 динара, а бензина 194 динар.
Нове цијене горива објављују се сваког петка до 15 часова.
Привредни субјекти који обављају дјелатност трговине моторним и другим горивима на станицама за снабдевање превозних средстава дужни су да утврђене малопродајне цијене деривата нафте примјене одмах по објављивању на званичној интернет страници Министарства унутрашње и спољне трговине.
Средином маја возачи су за литар евродизела плаћали 223 динара, док је бензин коштао 191 динар.
Недјељу дана касније дизел је поскупио на 225 динара, а бензин на 193 динара.
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Крајем маја услиједила је корекција, па је дизел спуштен на 222 динара, док је бензин достигао 196 динара по литру.
Азијска тржишта акција забиљежила су данас снажан раст након нових сигнала о могућем мировном споразуму на Блиском истоку, док су цијене нафте пале на најнижи ниво у посљедња двија мјесеца.
Цијена америчке сирове нафте ВТИ пала је за 1,2 одсто на 86,69 долара по барелу, након пада од 2,6 одсто претходног дана, пренио је Ројтерс.
Цијене племенитих метала такође су пале.
Аналитичари оцјењују да ће даљи правац тржишта у великој мјери зависити од развоја преговора између Вашингтона и Техерана и евентуалне потврде мировног споразума, преноси Танјуг.
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