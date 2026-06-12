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Намирнице које хидрирају тијело приликом великих врућина

Аутор:

АТВ
12.06.2026 13:36

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Краставац поврће
Фото: Pexels

Иако је унос довољне количине воде најважнији, одређене намирнице такође могу допринијети одржавању оптималног нивоа течности у организму.

Поред тога што садрже велику количину воде, ове намирнице обилују витаминима, минералима и другим корисним нутријентима.

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Лубеница

Лубеница је једна од најхидратантнијих намирница јер се састоји углавном од воде. Осим што освежава и гаси жеђ, може допринети бољем варењу и помоћи организму да се ослободи вишка течности. Због природне слаткоће често је омиљени љетни избор.

Спанаћ

Лиснато зелено поврће, попут спанаћа, садржи велику количину воде и може допринијети дневном уносу течности. Поред тога, богат је витаминима, минералима и магнезијумом, који имају важну улогу у функционисању организма.

Краставац

Краставац важи за једну од нај освјежавајућих љетних намирница. Захваљујући високом садржају воде, често се препоручује као део исхране током топлих дана. Истовремено може помоћи одржавању равнотеже течности у организму.

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Јагоде

Ово омиљено сезонско воће садржи велику количину воде, због чега представља одличан избор за освјежење. Јагоде су богате витаминима, минералима и антиоксидансима који доприносе општем здрављу организма.

Наранџе

Наранџе су познате по високом садржају витамина Ц, али истовремено садрже и значајну количину воде. Редовна конзумација овог воћа може допринети хидратацији, подршци имунитету и уносу важних хранљивих материја.

Правилна хидратација не зависи само од количине воде коју пијемо. Укључивање воћа и поврћа богатог водом у свакодневну исхрану може бити једноставан начин да организам лакше поднесе високе температуре и остане освјежен током цијелог дана.

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Тагови :

здравље

Воће

поврће

Краставац

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