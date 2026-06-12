Истраживање показало: Финансијски стрес има озбиљне посљедице по здравље срца

Аутор:АТВ
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Истраживање објављено у стручном часопису показало је да финансијски стрес може имати озбиљне посљедице по здравље срца. Научници су анализирали податке више од 280.000 одраслих особа и утврдили да су новчане потешкоће међу факторима који највише доприносе убрзаном старењу срца.
Стручњаци су пратили такозвану „срчану доб“, односно биолошку старост срца у односу на стварну животну доб особе. Када је срце биолошки старије од организма, расте ризик од срчаног и можданог удара те других кардиоваскуларних обољења.
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Према истраживачима, хронични стрес повезан с финансијским проблемима може довести до повећаног лучења хормона стреса, повишеног крвног притиска, већег нивоа холестерола и развоја упалних процеса у организму.
Научници упозоравају да се здравље срца не може посматрати само кроз медицинске факторе ризика. Финансијска сигурност, услови живота и друштвене околности такође имају важну улогу у очувању здравља и превенцији кардиоваскуларних болести, преноси Аваз.
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