Илон Маск постао први билионер у историји

Аутор:АТВ
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Мало је пословних лидера толико дубоко укоријењених у популарну културу као Илон Маск, амбициозни предузетник који је постао централна фигура интернет културе и стекао богатство које га је учинило првим свјетским билионером.
Да бисмо уопште схватили шта значи имати богатство од једног билиона долара (односно хиљаду милијарди), најбоље је тај износ преточити у вријеме и потрошњу.
Ако бисте, на примјер, свакога дана трошили чак милион долара, требало би вам невјероватних 2.740 година да потрошите један билион. То значи да бисте са трошењем милион долара дневно морали почети још у доба Старог Рима и античке Грчке, много прије нове ере, и трошити тај износ без престанка сваког дана кроз готово цијелу људску историју да бисте га тек данас успјели потпуно потрошити.
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Када би се тај новац подијелио грађанима, Илон Маск би у овом тренутку сваком пунољетном становнику Хрватске могао да уплати око 330.000 евра, што је износ за који се у Загребу може купити одличан породични стан.
Да ствар буде још невјероватнија, када би се билион долара подигао у готовини, у новчаницама од 100 долара, и сложио једна на другу, настао би торањ виши од 1.000 километара – удаљеност приближно једнака путу од Загреба до Париза, али усмјерена право према свемиру, далеко изнад Земљине атмосфере, преноси Индекс.
У времену када су забринутост због друштвене неједнакости и негативан став према ултрабогатима све израженији, Маск је успио да задржи одану базу поклоника упркос свом астрономском богатству, и то без приступачног и "народског" имиџа какав је, на примјер, помогао милијардерима попут Ворена Бафета да стекну наклоност шире јавности, пише Ројтерс.
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Док његови обожаваоци сматрају да је управо његов стил комуникације „без филтера“ дио привлачности, критичари га оптужују да располаже моћи налик оној коју имају олигарси, упозоравају на проблеме корпоративног управљања у његовим компанијама те критикују његове све израженије политичке интервенције.
Упркос томе, SpaceX – огромна компанија која се бави ракетном технологијом, сателитима и вјештачком интелигенцијом те заједно са произвођачем електричних аутомобила Тесла чини језгро Масковог пословног царства – прикупила је рекордних 75 милијарди долара у јучерашњој иницијалној јавној понуди акција, потврђујући снажно интересовање инвеститора за његове пословне подухвате, преноси Ројтерс.
Прије продаје акција, магазин Форбес процијенио је Масково богатство на око 780 милијарди долара, знатно више од другопласираног на листи најбогатијих људи свијета, суоснивача Алпхабета Лерија Пејџа.
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