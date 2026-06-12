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Путин: Љубав према отаџбини и жртва предака уједињују народ

Аутор:

АТВ
12.06.2026 09:10

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Руски предсједник Владимир Путин састао се са предсједничком комесарком за права дјетета Маријом Љвовом-Беловом у Кремљу у Москви, 1. јуна 2026. године.
Фото: Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP/Tanjug

Предсједник Русије Владимир Путин поручио је у честитки патријарху Кирилу поводом Дана Русије да ће подвизи предака и њихова пожртвованост у служби отаџбине увијек бити узор будућим генерацијама.

"Љубав према отаџбини, понос на њену историју и велику културу, као и вјерност патриотској дужности, уједињују наш многонационални народ. Увјерен сам да ће радни успјеси и ратни подвизи наших предака, њихова истрајност и пожртвованост у славу отаџбине, увијек служити као свијетао и надахњујући примјер и за нас и за будуће генерације", навео је Путин у честитки објављеној на сајту Руске православне цркве.

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Руски предсједник је патријарху Кирилу пожелио добро здравље, духовну снагу и успјех у даљем раду.

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Тагови :

Владимир Путин

Русија

Честитка

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