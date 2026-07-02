Фицо открио да ли ће Словачка пружити војну помоћ Украјини

Аутор:АТВ редакција
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Премијер Словачке, Роберт Фицо, изјавио је да та земља неће дати ниједан евро војне помоћи Украјини.
"Словачка не намјерава и неће учествовати ни у каквој војној помоћи Украјини. Ово кажем апсолутно јасно", рекао је Фицо на конференцији за новинаре.
Република Српска
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Он је додао да је генерални секретар НАТО-а Марк Руте обавијештен о ставу Братиславе, преноси Срна.
Фицо је навео да даје приоритет миру у односу на рат.
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