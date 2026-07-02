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Фицо открио да ли ће Словачка пружити војну помоћ Украјини

Аутор:

АТВ редакција
02.07.2026 16:05

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Словачки премијер Роберт Фицо присуствује састанку са руским предсједником Владимиром Путином у Великом Кремљовом дворцу у Москви, у суботу, 9. маја 2026. године, током прославе 81. годишњице побједе Совјетског Савеза над нацистичком Њемачком у Другом свјетском рату.
Фото: Tanjug/Ramil Sitdikov/Pool Photo via AP

Премијер Словачке, Роберт Фицо, изјавио је да та земља неће дати ниједан евро војне помоћи Украјини.

"Словачка не намјерава и неће учествовати ни у каквој војној помоћи Украјини. Ово кажем апсолутно јасно", рекао је Фицо на конференцији за новинаре.

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Он је додао да је генерални секретар НАТО-а Марк Руте обавијештен о ставу Братиславе, преноси Срна.

Фицо је навео да даје приоритет миру у односу на рат.

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Тагови :

Роберт Фицо

Словачка

Украјина

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