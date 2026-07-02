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Како је напуштено куче постало херој Венецуеле: Прича о псу Цунамију који је спасавао животе

Аутор:

АТВ редакција
02.07.2026 14:27

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Спасилачки пас Цунами
Фото: Instagram/themujerista/printscreen

Херојски бордер коли по имену Цунами спасао је најмање 13 људи из рушевина у Венецуели након разорног земљотреса који је погодио земљу прошле недјеље.

Бордер коли Цунами постао је херој у Венуцуели.

Овај деветогодишњи пас пронашао је преживјеле затрпане под рушевинама након два снажна земљотреса јачине 7,2 и 7,5 степени Рихтерове скале, који су погодили Венецуелу у размаку од свега 39 секунди.

За Цунамија је ова акција била и посљедња мисија прије планираног пензионисања, након година рада у спасилачким операцијама широм свијета.

Људи затрпани и до шест дана под рушевинама

Међу спасенима је и 60-годишњи мушкарац који је био заробљен испод рушевина око шест дана. Укупно је, према наводима спасилачких тимова, страдало више од 1.700 људи након урушавања око 250 зграда.

Цунами је у спасилачким операцијама радио заједно са водичем Хорхеом Бенсом, као део јединице К-САР ЕЦИД, специјализоване за рад са псима у катастрофама.

Његов изузетно развијен њух омогућавао му је да детектује знакове живота испод рушевина и прецизно означи мјеста на којима се налазе преживјели, након чега су спасилачки тимови могли да их извуку.

Пас са искуством у најтежим катастрофама

Цунами је раније учествовао у спасилачким мисијама током земљотреса у Турској и Сирији, као и у операцијама након поплава и клизишта у Венецуели.

Као штене, пронађен је напуштен у Каракасу, изгладњео и злостављан, након чега га је спасила Анита Видал. Касније га је примјетио стручњак за спасилачке псе Хорхе Бенс, препознавши његову интелигенцију и енергију.

Након обуке у центру за обуку К-САР ЕЦИД, Цунами је годинама трениран за потрагу за људима под рушевинама, пише британски Телеграф.

Пензионисање након тешке мисије

Након посљедње акције, пса је прегледао ветеринар Анибал Хуртадо, који је потврдио да је Цунами био исцрпљен, али да је у стабилном здравственом стању након терапије и инфузије.

Власти су потврдиле да ће ова акција бити његова посљедња пре пензионисања.

Његова прича изазвала је велико интересовање јавности, а снимци његових спасилачких акција масовно се дијеле на друштвеним мрежама, уз бројне поруке захвалности, преноси Данас.рс

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Тагови :

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