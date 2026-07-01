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Чудо у Венецуели: Дјечак пронађен жив након шест дана под рушевинама

Аутор:

АТВ редакција
01.07.2026 08:35

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Британски ISAR (Међународна потрага и спасавање) фотографисани су у Карабаљеди, Ла Гваира, Венецуела, у уторак, 30. јуна 2026. године, након два снажна земљотреса.
Фото: Таnjug/Miguel Medina/Pool Photo via AP

Јордански спасиоци у Венецуели извукли су дијете из рушевина које је било затрпано шест дана након разорних земљотреса прошле недјеље, саопштиле су венецуеланске власти.

Укупан број жртава у земљотресима сада износи 1.943, рекао је предсједник Народне скупштине Хорхе Родригез, док се број повређених скоро удвостручио на 10.571.

Јордански спасиоци су извукли Клибера Морана из зграде у Лос Коралес Гарден 1 у Ла Гваири након што је провео шест дана испод рушевина, рекла је привремена предсједница Венецуеле Делси Родригез у Телеграм поруци.

Венецуелу су прошле сриједе погодила два земљотреса магнитуде 7,2 и 7,5 степени Рихтерове скале у размаку од једног минута, што је изазвало урушавање зграда и заробљавање хиљада људи под рушевинама, према саопштењу власти и спасилачких тимова. Моран, кога је Родригез описао као трогодишњака, а предсједник Народне скупштине Хорхе Родригез као двогодишњака, накнадно је одведен на лијечење, наводи се у поруци.

„Морамо се надати да ћемо и даље проналазити живе људе испод рушевина“, рекао је Хорхе у телевизијском обраћању. „Рано јутрос, двогодишњи дјечак је спашен и тренутно је на лијечењу у здравственом центру у Каракасу.“

У уторак је у Венецуелу стигла УНИЦЕФ-ова пошиљка хуманитарне помоћи од 47 метричких тона, рекао је Стефан Дижарик, додајући да ће опрема помоћи у подршци дјеци и породицама којима је потребна. Пошиљка укључује комплете за хитну медицинску помоћ, укључујући и потрепштине за безбједан порођај, његу новорођенчади и превенцију и лијечење болести, додао је Дижарик.

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Тагови :

Земљотрес Венецуела

Венецуела

Дјечак

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