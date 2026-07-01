Чудо у Венецуели: Дјечак пронађен жив након шест дана под рушевинама

Аутор:АТВ редакција
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Јордански спасиоци у Венецуели извукли су дијете из рушевина које је било затрпано шест дана након разорних земљотреса прошле недјеље, саопштиле су венецуеланске власти.
Укупан број жртава у земљотресима сада износи 1.943, рекао је предсједник Народне скупштине Хорхе Родригез, док се број повређених скоро удвостручио на 10.571.
Јордански спасиоци су извукли Клибера Морана из зграде у Лос Коралес Гарден 1 у Ла Гваири након што је провео шест дана испод рушевина, рекла је привремена предсједница Венецуеле Делси Родригез у Телеграм поруци.
Венецуелу су прошле сриједе погодила два земљотреса магнитуде 7,2 и 7,5 степени Рихтерове скале у размаку од једног минута, што је изазвало урушавање зграда и заробљавање хиљада људи под рушевинама, према саопштењу власти и спасилачких тимова. Моран, кога је Родригез описао као трогодишњака, а предсједник Народне скупштине Хорхе Родригез као двогодишњака, накнадно је одведен на лијечење, наводи се у поруци.
¡Un verdadero milagro en La Guaira!— Cuatro F Web (@CuatroFWeb) June 30, 2026
Tras 6 días bajo los escombros del edificio Los Corales Garden 1, el pequeño Klieber Morán (3 años) ha sido rescatado con vida.
Gracias a la misión de rescatistas de Jordania por este acto heroico
¡La esperanza sigue intacta! 🇻🇪🙏 pic.twitter.com/oqXK6clSRK
„Морамо се надати да ћемо и даље проналазити живе људе испод рушевина“, рекао је Хорхе у телевизијском обраћању. „Рано јутрос, двогодишњи дјечак је спашен и тренутно је на лијечењу у здравственом центру у Каракасу.“
У уторак је у Венецуелу стигла УНИЦЕФ-ова пошиљка хуманитарне помоћи од 47 метричких тона, рекао је Стефан Дижарик, додајући да ће опрема помоћи у подршци дјеци и породицама којима је потребна. Пошиљка укључује комплете за хитну медицинску помоћ, укључујући и потрепштине за безбједан порођај, његу новорођенчади и превенцију и лијечење болести, додао је Дижарик.
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