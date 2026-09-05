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Бесплатни кардиолошки прегледи за 150 жена

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05.09.2026 08:12

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Кардиологија кардиолошки преглед срце налаз
Фото: Pexel/Кардиологија кардиолошки преглед срце налаз

Удружење кардиолога Републике Српске у сарадњи са Домом здравља у Челинцу и Центром за промоцију здравља и превенцију болести обавиће данас у тој општини бесплатне превентивне кардиолошке прегледе жена.

Почетак прегледа заказан је у 9.00 часова у Дому здравља Челинац, а требало би да обухвати 150 жена од 40 до 60 година, речено је Срни у овој здравственој установи.

У 12.30 часова планирано је да се новинарима обрате предсједник Удружења кардиолога Републике Српске и директор Универзитетског клиничког центра /УКЦ/ Никола Шобот, предсједник Управног одбора Удружења кардиолога Српске и начелник Кардиологије у УКЦ-у Тамара Ковачевић, те директор Дома здравља Челинац и предсједник Удружења доктора породичне медивцине Српске Драшко Купрешак, преноси Срна

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Тагови :

бесплатан преглед

Кардиологија

кардиолог

љекари

Удружење кардиолога Српске

Челинац

Дом здравља

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