Бесплатни кардиолошки прегледи за 150 жена

Аутор:АТВ редакција
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Удружење кардиолога Републике Српске у сарадњи са Домом здравља у Челинцу и Центром за промоцију здравља и превенцију болести обавиће данас у тој општини бесплатне превентивне кардиолошке прегледе жена.
Почетак прегледа заказан је у 9.00 часова у Дому здравља Челинац, а требало би да обухвати 150 жена од 40 до 60 година, речено је Срни у овој здравственој установи.
У 12.30 часова планирано је да се новинарима обрате предсједник Удружења кардиолога Републике Српске и директор Универзитетског клиничког центра /УКЦ/ Никола Шобот, предсједник Управног одбора Удружења кардиолога Српске и начелник Кардиологије у УКЦ-у Тамара Ковачевић, те директор Дома здравља Челинац и предсједник Удружења доктора породичне медивцине Српске Драшко Купрешак, преноси Срна
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