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Грушко: Унија ће зажалити због одбијања руског гаса

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05.09.2026 08:39

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Александар Грушко, замјеник министра иностраних послова Руске Федерације
Фото: АТВ

ЕУ ће зажалити због забране набавке руског природног гаса када та одлука буде ступила на снагу, изјавио је замјеник руског министра спољних послова Александар Грушко.

Грушко је рекао да је гас веома тражен у свијету и да Русија одржава одличне пословне везе са многим земљама.

"Наш гас ће и даље бити тражен, а ЕУ ће зажалити", рекао је Грушко агенцији РИА "Новости" на маргинама Источног економског форума.

Савјет ЕУ је раније усвојио уредбу о постепеном укидању увоза руског течног природног гаса из цјевовода.

Забрана по краткорочним уговорима ступила је на снагу 25. априла 2026. године, а по дугорочним уговорима ступа на снагу 1. јануара 2027. године, преноси Срна.

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Тагови :

Александар Грушко

Русија

руски гас

Европска унија

Савјет Европе

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