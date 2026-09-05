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Ножем напала двије ученице испред школе: Дјевојчица (15) предата Тужилаштву

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05.09.2026 09:28

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Ножем напала двије ученице испред школе: Дјевојчица (15) предата Тужилаштву

Петнаестогодишња дјевојчица која је јуче испред школе у Горњој Тузли хладним оружјем нанијела повреде двјема дјевојчицама је задржана и предата у надлежност Тужилаштва.

Према њој је отворен припремни поступак и биће проведене мјере и радње у складу са "Законом о заштити и поступању са дјецом и малољетницима" у кривичном поступку у ФБиХ.

горња тузла школа

Хроника

Драма у школи у Тузли: Дјевојчица (15) ножем ранила двије ученице

"Обзиром на то да су и осумњичена и оштећене малољетнице, нисмо у могућности износити више информација о самом догађају и даљем току поступка, ради нужне заштите дјеце и малољетника обухваћене кривичним поступком", поручују из Тужилаштва Тузла.

nasilje silovanje

Хроника

Ухапшена ученица која је ножем напала и повриједила двије дјевојчице

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Тагови :

напад ножем

Дјевојчица

Тузла

Кантонално тужилаштво Тузла

хапшење

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