Ножем напала двије ученице испред школе: Дјевојчица (15) предата Тужилаштву

Аутор:АТВ редакција
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Петнаестогодишња дјевојчица која је јуче испред школе у Горњој Тузли хладним оружјем нанијела повреде двјема дјевојчицама је задржана и предата у надлежност Тужилаштва.
Према њој је отворен припремни поступак и биће проведене мјере и радње у складу са "Законом о заштити и поступању са дјецом и малољетницима" у кривичном поступку у ФБиХ.
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"Обзиром на то да су и осумњичена и оштећене малољетнице, нисмо у могућности износити више информација о самом догађају и даљем току поступка, ради нужне заштите дјеце и малољетника обухваћене кривичним поступком", поручују из Тужилаштва Тузла.
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