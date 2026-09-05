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Узбуна у Европи: Више од 1.000 случајева вируса западног Нила

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05.09.2026 09:57

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Биолог прегледа комарца у Солт Лејк Ситију, 26. августа 2019.
Фото: Tanjug/AP/Rick Bowmer

Широм Европе регистровано је 1.086 инфекција вирусом западног Нила од почетка овогодишње сезоне преноса, наводи се у подацима Европског центра за превенцију и контролу болести.

Инфекције су забиљежене до 3. септембра у 15 земаља, наводи агенција ЕУ у новом седмичном извјештају.

Број је нагло порастао током посљедњих неколико седмица. Почетком августа било је забиљежено нешто више од 240 случајева у седам европских земаља.

Највише случајева има Италија - 516, а слиједе Грчка са 284 и Шпанија са 88, наводи се у извјештају који преноси агенција ДПА.

Вирус западног Нила углавном шире комарци међу дивљим птицама, али заражени комарци могу да га пренесу и на људе.

Према њемачком Институту "Роберт Кох", око 20 одсто заражених људи развије симптоме сличне грипу, праћене грозницом, док се само једна од 100 особа тешко разболи, преноси Срна.

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Тагови :

вирус Западног Нила

вирус

Европа

паника

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