Узбуна у Европи: Више од 1.000 случајева вируса западног Нила

Аутор:АТВ редакција
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Широм Европе регистровано је 1.086 инфекција вирусом западног Нила од почетка овогодишње сезоне преноса, наводи се у подацима Европског центра за превенцију и контролу болести.
Инфекције су забиљежене до 3. септембра у 15 земаља, наводи агенција ЕУ у новом седмичном извјештају.
Број је нагло порастао током посљедњих неколико седмица. Почетком августа било је забиљежено нешто више од 240 случајева у седам европских земаља.
Највише случајева има Италија - 516, а слиједе Грчка са 284 и Шпанија са 88, наводи се у извјештају који преноси агенција ДПА.
Вирус западног Нила углавном шире комарци међу дивљим птицама, али заражени комарци могу да га пренесу и на људе.
Према њемачком Институту "Роберт Кох", око 20 одсто заражених људи развије симптоме сличне грипу, праћене грозницом, док се само једна од 100 особа тешко разболи, преноси Срна.
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