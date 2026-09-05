Logo

Тешка саобраћајка код Дервенте: Погинула једна особа

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
05.09.2026 10:33

Коментари:

0
Саобраћајна несрећа код Дервенте једна особа смртно страдала
Фото: Društvene Mreže

У тешкој саобраћајној несрећи која се јутрос догодила у мјесту Лужани код Дервенте погинула је једна особа, незванично сазнаје АТВ.

У саобраћајној несрећи дошло је до судара два возила, при чему је једна особа смртно страдала, како незванично сазнајемо.

Како се може видјети на фотографији, објављеној у једној Вибер групи, једно од возила од силине ударца завршило је на крову.

На мјесту несреће налази се дежурни тужилац.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Саобраћајна несрећа

Дервента

погинула особа

Полиција

Ватрогасци

Коментари (0)

Више из рубрике

Ножем напала двије ученице испред школе: Дјевојчица (15) предата Тужилаштву

Хроника

Ножем напала двије ученице испред школе: Дјевојчица (15) предата Тужилаштву

6 ч

0
У Новом Саду је по међународној потјерници Интерпола Будимпешта ухапшен мађарски држављанин због више кривичних дјела у вези са дрогом, за која је запријећена казна затвора до 20 година.

Хроника

По интерполовој потјерници ухапшен држављанин Мађарске због дроге

6 ч

0
Нова језива трагедија у БиХ: Дјечак (6) погинуо у превртању квада

Хроника

Нова језива трагедија у БиХ: Дјечак (6) погинуо у превртању квада

18 ч

0
Ухапшена ученица која је ножем напала и повриједила двије дјевојчице

Хроника

Ухапшена ученица која је ножем напала и повриједила двије дјевојчице

21 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

15

27

Ужас на аеромитингу у Грчкој: Срушио се борбени авион, спасиоци трагају за пилотима

15

06

Путин наредио да се три дана не удара по Кијеву, ово је разлог

14

48

Празне столице на Кастелу: Да ли Станивуковић послије шест година власти губи подршку Бањалуке?

14

44

Аграр: Приче пољопривредника и успјешних предузетника

14

43

Аудијем под пуном брзином улетио у круг РиТЕ Гацко и оштетио капију, ухапшене двије особе

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима