Тешка саобраћајка код Дервенте: Погинула једна особа

Аутор:Марија Милановић
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У тешкој саобраћајној несрећи која се јутрос догодила у мјесту Лужани код Дервенте погинула је једна особа, незванично сазнаје АТВ.
У саобраћајној несрећи дошло је до судара два возила, при чему је једна особа смртно страдала, како незванично сазнајемо.
Како се може видјети на фотографији, објављеној у једној Вибер групи, једно од возила од силине ударца завршило је на крову.
На мјесту несреће налази се дежурни тужилац.
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