Крађа горива у Гацку поново у фокусу

Аутор:Бојан Носовић
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Гатачки криминал број један поново је горућа тема. Ко и колико горива украде из РиТЕ Гацко сви се питају. Неки одговори су испливали.
"Ми знамо да шофери од директора Термоелектране је човјек који је тамо лоциран да ради неке злоупотребе", рекао је Милорад Додик, предсједник СНСД-а.
За свог шофера директор није чуо али и он открива нови начин крађе.
"Упада се са фантомкама и са џиповима и често пута се и они који рукују са машинама нађу у непријатној ситуацији", рекао је Максим Скоко, директор РИТЕ Гацко.
Гацко је мало па се тачно зна преко којих кумовских и родбинских веза цури нафта рекао је Додик. Гатачи начелник каже да он точи искључиво на легалним пумпама. Информације из његове општине га шокирају.
"Тврдње које је господин Додик јуче изнио су забрињавајуће и шокантне претпостављам да он има неке информације значајније него што их имају обични људи", истакао је Вукота Говедарица, начелник Општине Гацко.
Максим Скоко за АТВ каже да ради све да се стане у крај лоповлуку и то не само горива.
"Управа на чијем сам ја челу има нулту толеранцију и поновићу нулту толеранцију на било какве криминалне радње или злоупотребе. Морам да кажем да се у задњу годину двије уз јако добру асистенцију нашу са полицијом успјели да смањимо ниво отуђења горива из рудника у Гацку", рекао је Максим Скоко, директор РИТЕ Гацко.
Није само полиција та која треба да се ухвати у коштац са лоповлуком још поручује Додик.
"Није само полиција, него и систем управљања, систем контроле међутим постоје тамо родбинске и кумовске везе па је тешко ући у све то. Ако буде требало Република ће послати људе који ће све то довести у ред", рекао је Милорад Додик, предсједник СНСД-а.
У ред су крадљивце довели у Угљевику. Директор открива рецепт.
"Ми смо тај проблем ријешили уграђивањем ГПС система у дамперске јединици и праћење путање кретања ако видимо да дампер стоји а требао би да се креће то је одмах сигнал", рекао је Жарко Новаковић, директор РИТЕ Угљевик.
У Гацку је и то џаба додаје Скоко. Из требињске Полицијске управе АТВ-у одговарају да су у задње три и по године евидентирали 31 кривично дјело против 36 лица и одузели око 11000 литара горива. Ове године гатачки полицајци су у седам заплијена одузели више од 3500 литара украденог горива.
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