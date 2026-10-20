РТРС и даље у блокади - радници без плате

Аутор:АТВ редакција
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Након више од 20 година радници Јавног сервиса Републике Српске, први пут, нису на вријеме добили зарађене плате. Више од двије деценије запослени Радио-телевизије Републике Српске, 20. у мјесецу су примали плате. Од данас више није тако. Због блокаде рачуна по пресуди у корист БХРТ-а, менаџмент није био у могућности да обезбиједи исплату плата.
Подсјећамо да је Врховни суд Републике Српске, почетком септембра, преиначио одлуку Вишег привредног суда у Бањалуци, према којој је БХРТ дуговао РТРС-у 17.7 милиона, а РТРС БХРТ-у 15,5 милиона КМ. Тако је ревизијом пресуде готово у цјелости укинут дуг БХРТ, а остао дуг РТРС.
Након ове одлуке Врховног суда, од почетка септембра ове године, рачуни РТРС-а су поново блокирани. Осим што је радницима онемогућено да приме зарађене плате, у питање је доведено и функционисање Јавног медијског сервиса Републике Српске. Истовремено захтјеве за ревизијом пресуда у корист БХРТ-а које је РТРС уложио, Врховни суд Републике Српске не разматра!
РТРС захваљује грађанама који редовно плаћају РТВ таксу, али средства која се прикупе за два мјесеца нису довољна за потраживања БХРТ-а и пресуде у њихову корист. Овом динамиком прикупљања претплате РТРС-у би било потребно шест мјесеци да прикупи неопходна средства од 15,5 милиона како би рачуни били одблокирани. Исто толико, радници би остали без плате, пензијског и здравственог осигурања, а добављачи без својих потраживања.
РТРС се захваљује грађанима, а судовима у Републици Српској поручују: нека им је на част што учествују у рушењу једног од стубова Републике Српске.
"Подсјећамо све да РТРС нису стварали судови већ народ Републике Српске! Наша прича овдје не завршава", поручили су.
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