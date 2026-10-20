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Милан свом раднику за 25 година оданости поклонио аутомобил

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20.10.2026 18:57

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Милан свом раднику за 25 година оданости поклонио аутомобил
Фото: RTS

Умјесто уобичајеног признања за 25 година вјерности и рада, Милан Даничић, предузетник из Богатића, поклонио је свом запосленом аутомобил. Прича која је задивила Мачване, примјер је да се добро добрим враћа и да је само задовољан радник - добар радник.

Послије завршеног факултета, агроекономиста, Милан Даничић из Богатића, остао је на дједовини гдје је започео свој бизнис. За четврт вијека пословања, развио је различите дјелатности — од штампарије, играонице и сале за 700 гостију до увоза намјештаја из Кине. За свој педесети рођендан, пожелио да учини добро дјело. На прослави је свом вјерном раднику, Горану Савићу, поклонио аутомобил.

"Он је возио старији аутомобил, размишљао сам да је то начин да му се захвалим и одужим за те претходне године, све у животу је узрочно-посљедична ствар. Његово понашање и његов рад у претходних 25 година су узрок, а ово је посљедица - истиче Милан Даничић, предузетник.

Горан у свом аутомобилу
Горан у свом аутомобилу
РТС

Непроцјењива реакција

"Велико изненађење за мене и остао сам без текста, нисам знао шта ме снашло тог момента. Могу само да кажем, велико му хвала за то све. Ми смо заједно од почетка, као једна породица - рекао је Горан Савић, радник из Богатића.

Највећи успјех је кад одгајите дјецу и изведете их на прави пут, кажу Миланови родитељи, наглашавајући да нема успјеха без слоге и поштовања.

"Милан је диван син и много пажње нам поклања и супрузи и троје деце и нас двоје за 50 година брака одвео је у Дубаи да то прославимо. То нам је незаборавно", истакла је Љиљана Даничић, Миланова мајка за РТС.

Аутомобил који је добио на поклон
Аутомобил који је добио на поклон
РТС

"Какав је према нама — такав и према радницима"

"Какав је према нама, такав је и према радницима. Ја мислим да је то нешто што се ријетко среће. Сарадници кажу да Милан има много идеја за инвестиције, да га надахњују чести одласци у Кину и да је овим гестом показао колико су му људи важни - објашњава Душанка Даничић, супруга.

"Он је добио те људе за читав живот! Он је добио поред радника и пријатеља неког ко ће ту фирму гледати као своју кућу! Миланов гест је јако леп и добро је што је у прилици да тако нешто уради", наводи Радослав Берић сарадник из Богатића.

Милан Даничић из Богатића поручује објема странама — запосленима и послодавцима, да слиједе добре примјере: "Ја се надам да је ова наша прича добар примјер. Добро се добрим враћа", наводи он.

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радник

Србија

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