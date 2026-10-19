Радник погинуо у хладњачи након струјног удара: Страдао пред одлазак у пензију

Аутор:АТВ редакција
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Електричар из Лесковца (63) преминуо је данас на путу у УКЦ Ниш након струјног удара у хладњачи у селу Ждеглово код Лебана.
Мушкарац је био дугогодишњи радник хладњаче и налазио се пред пензијом.
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"Попео се на виљушкар и радио нешто око инсталација. Нешто је пукло, не јако, избила је варница. Он је пао са виљушкара и био у несвјесном стању", рекао је један од очевидаца и додао да се у тој хладњачи никада нико није до сада повриједио.
Несрећа се догодила у 10 сати, а радник је послије указане помоћи у Ургентном центру Опште болнице Лесковац преминуо на путу до УКЦ Ниш у санитетском возилу у коме су били медицински техничар и љекар.
(Блиц)
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