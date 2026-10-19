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Радник погинуо у хладњачи након струјног удара: Страдао пред одлазак у пензију

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19.10.2026 19:28

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Председник Владе Србије Ђуро Мацут и министар здравља Златибор Лончар започели су данас обилазак завршних радова на новој згради Завода за ургентну медицину Београд (Хитна помоћ) и нова санитетска возила. Мацут и Лончар су разговарали са запосленима који ће ускоро почети да раде у новој згради Хитне помоћи и обишли су будући Кол центар те службе
Фото: Tanjug/Amir Hamzagić/bg

Електричар из Лесковца (63) преминуо је данас на путу у УКЦ Ниш након струјног удара у хладњачи у селу Ждеглово код Лебана.

Мушкарац је био дугогодишњи радник хладњаче и налазио се пред пензијом.

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"Попео се на виљушкар и радио нешто око инсталација. Нешто је пукло, не јако, избила је варница. Он је пао са виљушкара и био у несвјесном стању", рекао је један од очевидаца и додао да се у тој хладњачи никада нико није до сада повриједио.

Несрећа се догодила у 10 сати, а радник је послије указане помоћи у Ургентном центру Опште болнице Лесковац преминуо на путу до УКЦ Ниш у санитетском возилу у коме су били медицински техничар и љекар.

(Блиц)

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Подијели:

Тагови :

хладњача

Погинуо радник

Лесковац

Србија

болница

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