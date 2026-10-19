Logo

Хорор у Ћуприји: Насилник претукао комшиницу, па јој убио пса

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
19.10.2026 17:46

Коментари:

0
Полиција Србија
Фото: МУП Србије

Полиција у Ћуприји ухапсила је, по налогу Основног јавног тужилаштва из тог града, мушкарца Ф. Ј. (26) због сумње да је синоћ тукао и пријетио смрћу комшиници (42) и да је потом убио њеног пса

Ф. Ј. (26) се сумњичи да је извршио кривична дјела угрожавање сигурности, злостављање и мучење као и убијање и злостављање животиња.

Осумњиченом је одређено задржавање до 48 сати након чега ће уз кривичну пријаву бити приведен надлежном тужилаштву, преноси Информер.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

убио пса

претукао дјевојку

Насиље

хапшење

Црна хроника

Коментари (0)

Више из рубрике

Болница

Србија

Регистровано 60 случајева грознице западног Нила од почетка јуна

2 ч

0
шака рука прсти песница

Србија

Дошли због буке, па доживјели хорор: Мушкарци претукли полицајку

5 ч

0
Ово је дјевојка (20) страдала у стравичном удесу: Пријатељи се опраштају од младе учитељице и музичарке

Србија

Ово је дјевојка (20) страдала у стравичном удесу: Пријатељи се опраштају од младе учитељице и музичарке

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

18

Ђокић за АТВ: Електропривреда није у колапсу, али има озбиљних проблема

20

13

Власти у Француској увеле полицијски час

20

13

Умрла бивша дјевојка Џастина Бибера

19

56

Кондић Панић о протестима у Француској: Полиција се суочава са изазовима

19

55

Због нереда у Паризу затворен Лувр

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима