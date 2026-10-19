Хорор у Ћуприји: Насилник претукао комшиницу, па јој убио пса

Аутор:АТВ редакција
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Полиција у Ћуприји ухапсила је, по налогу Основног јавног тужилаштва из тог града, мушкарца Ф. Ј. (26) због сумње да је синоћ тукао и пријетио смрћу комшиници (42) и да је потом убио њеног пса
Ф. Ј. (26) се сумњичи да је извршио кривична дјела угрожавање сигурности, злостављање и мучење као и убијање и злостављање животиња.
Осумњиченом је одређено задржавање до 48 сати након чега ће уз кривичну пријаву бити приведен надлежном тужилаштву, преноси Информер.
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