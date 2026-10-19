Регистровано 60 случајева грознице западног Нила од почетка јуна

Аутор:АТВ редакција
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У Србији је од 1. јуна регистровано 60 обољелих од грознице западног Нила, саопштено је из Института за јавно здравље Србије "Др Милан Јовановић Батут".
Од 1. јуна, односно од почетка сезоне надзора, регистровано је 35 мушкараца и 25 жена, а просјечна старост обољелих је 63,6 година. Њих 49 има неуроинвазивни облик болести.
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Случајеви су регистровани у 13 округа, а највише, 23 у Београду.
У државама ЕУ и Европског економског простора закључно са сриједом, 14. октобром, случајеви су забиљежени у Италији, Грчкој, Румунији, Шпанији, Француској, Њемачкој, Аустрији, Холандији, Хрватској, Кипру, Мађарској, Белгији, Бугарској и Словенији.
Оболијевање је регистровано и у Сјеверној Македонији и Албанији.
Грозница Западног Нила је сезонско обољење које се преноси убодом зараженог комарца. Главни преносилац вируса је комарац врсте "Цулекс пипиенс", који је распрострањен и у Србији.
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Сезона трансмисије вируса западног Нила у Србији уобичајено траје од јуна до новембра.
(Срна)
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