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У тешкој несрећи повријеђене двије особе: Саобраћај се одвија наизмјенично

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19.10.2026 16:46

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Аутомобил полиције ФБиХ
Фото: АТВ БЛ

Двије особе превезене су на указивање љекарске помоћи након саобраћајне незгоде која се данас догодила на магистралном путу у мјесту Средње, на подручју општине Илијаш.

Како је за "Аваз" потврђено из Оперативног центра МУП-а КС, до несреће је дошло око 13:50 сати.

"Колеге су изашле на терен, а два лица су превезена према КУМ-у ради указивања љекарске помоћи. Више информација имаћемо након завршеног увиђаја и пружања љекарске помоћи, како бисмо утврдили шта се догодило", истакли су из Оперативног центра Министарства унутрашњих послова.

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Због увиђаја, саобраћај се на овој дионици пута тренутно одвија наизмјенично.

Више информација о околностима несреће и степену повреда биће познато након завршетка увиђаја и љекарских прегледа.

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Тагови :

Саобраћајна несрећа

повријеђени

Илијаш

МУП Кантон Сарајево

увиђај

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