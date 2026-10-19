Данска спрема контроверзни закон: Наставници постају "полицајци"

Аутор:АТВ редакција
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Данска припрема једну од најконтроверзнијих промјена школског система у посљедњих неколико деценија.
Према владином приједлогу, наставници би након готово 60 година поново могли да употријебе физичку силу против ученика који озбиљно ометају наставу, и то у одређеним околностима.
Иако се Данска сматра земљом са једним од најинклузивнијих и дјеци најприлагођенијих образовних система, просвјетни радници све гласније упозоравају да им је све теже да у учионицама обезбиједе ред и сигурност. Влада је због тога представила приједлог реформе којим би наставницима, први пут од 1967. године, била омогућена знатно шира примјена физичких мјера ради обуздавања непожељног понашања.
Према важећем законодавству, наставници смију физички да интервенишу првенствено у случајевима када ученик угрожава себе, друге или школску имовину. Нова правила проширила би та овлашћења и на ситуације у којима ученик озбиљно омета наставу, вријеђа или узнемирава друге, чак и ако не представља непосредну физичку опасност.
Према предложеним правилима, наставници би могли физички да задрже ученика, спријече га да напусти одређено мјесто или га против његове воље одведу у другу просторију.
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Као конкретне примјере ситуација у којима би такве мјере биле дозвољене, Влада наводи ученика који на часу домаћинства баца храну, наставља то да ради упркос упозорењима и одбија да напусти учионицу. Други примјер је ученик који гласно пушта музику са мобилног телефона и, упркос захтјевима наставника, одбија да смањи јачину звука, искључи уређај или га преда наставнику.
Приједлог је подстакнут забрињавајућим резултатима истраживања о насиљу у јавним школама, које су организације Епинион и Алс Рисерч спровеле за данско Министарство образовања.
Истраживање је показало да је у више од половине одјељења током једне године забиљежено физичко насиље међу ученицима, а проблеми су посебно изражени у нижим разредима основне школе.
Дански министар образовања Магнус Хеунике упозорио је да је обим насиља у школама изузетно забрињавајући. Заговорници промјена сматрају да би јасније дефинисана овлашћења омогућила бољу заштиту права друге дјеце на несметано праћење наставе.
Приједлог реформе изазвао је оштро противљење дијела стручне јавности и организација за заштиту права дјеце. Још током разматрања раније верзије приједлога, више од 500 стручњака из области образовања и девет невладиних организација упозорило је да проширивање овлашћења за употребу силе није исправан одговор на проблеме у понашању ученика.
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Истраживачица Луиз Клинге истиче да би нова правила могла додатно да заоштре сукобе и нормализују употребу силе као начин рјешавања несугласица. Она упозорава да су узроци проблема дубљи и да су повезани са недостатком стручног наставног кадра и претјераном дигитализацијом.
Слично упозорава и Расмус Кјелдахл, директор организације за заштиту права дјеце, који страхује да ће наставници изгубити повјерење ученика и у њиховим очима добити улогу полицајаца.
Дански савјет за дјецу додатно указује на правну несигурност коју би приједлог могао да изазове. Представници овог тијела постављају питање ко ће процјењивати да ли је реакција наставника била сразмјерна и какве механизме заштите ученици уопште имају на располагању.
Бројне међународне студије упозоравају да агресивно понашање и ометање наставе могу бити посљедица сложеног сплета фактора, међу којима су недостатак родитељске пажње, претјерана употреба дигиталних технологија и недовољна социјална подршка.
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Због тога критичари сматрају да проширивање овлашћења за употребу силе представља само привремено санирање посљедица, док дубљи друштвени и породични узроци проблема остају занемарени, преноси 24.ур.
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