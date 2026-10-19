Полиција у Француској позива резервисте на дужност усљед нестабилне ситуације

Аутор:АТВ редакција
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Регионална полиција Париза хитно позива резервисте на дужност у суботу, 24. октобра, усљед тренутне нестабилне ситуације проузроковане насиљем током протеста у Француској, јавио је француски новинар Лоран Валдигје.
Позив је услиједио након што је покрет "Жути прслуци" позвао Французе да у што већем броју изађу на протесте 24. октобра.
У међувремену, двоје људи погинуло је усљед насиља на протестима током претходног викенда.
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Протести у Француској прерасли су у нереде у суботу, 17. октобра, при чему је запаљена једна градска кућа, пљачкане су продавнице, а зграде прекривене графитима док су се групе насилника сукобљавале са полицијом у многим градовима.
Осим тога, дошло је до нових сукоба у Паризу и Марсеју, гдје је полиција за разбијање демонстрација интервенисала да би спријечила покушаје пљачке предузећа.
(Срна)
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