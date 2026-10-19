Пријетње бомбама упућене на 160 школа у Сјеверној Ирској, неке затворене

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Укупно 160 школа у Сјеверној Ирској примило је исламистичку пријетњу бомбом, изјавио је регионални министар просвјете Пол Гиван.
Он је рекао да је упозорење потписано са "Алаху екбер", арапском фразом која значи "Бог је највећи".
Полицијска служба Сјеверне Ирске саопштила је да је у току хитна истрага и да је у контакту са погођеним школама, од којих је неколико јутрос затворено након што су примиле пријетеће мејлове.
"Поједине школе су затворене као резултат ове пријетње, која је примљена путем формалних комуникационих канала. Апсолутно осуђујем овај ниво поремећаја у образовању младих људи", рекао је Гиван у обраћању новинарима.
Управа за образовање објавила је да је упозната с тим да је више школа широм Сјеверне Ирске јутрос примило пријетећи имејл, преноси агенција ДПА.
У саопштењу се додаје да Управа блиско сарађује са полицијом и пружа подршку школским руководиоцима, преноси Срна.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
17
06
16
57
16
56
16
46
16
46
Тренутно на програму