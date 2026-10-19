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Пријетње бомбама упућене на 160 школа у Сјеверној Ирској, неке затворене

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19.10.2026 13:31

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Полицијско возило патролира улицом Гарваги у Портадауну, у недјељу, 11. октобра 2026. године, након што је државни секретар за Сјеверну Ирску сер Крис Брајант у петак забранио контроверзној паради Оранског реда да прође овом улицом, у којој већински живи католичко становништво, ради очувања мира.
Фото: Таnjug/AP Photo/Peter Morrison

Укупно 160 школа у Сјеверној Ирској примило је исламистичку пријетњу бомбом, изјавио је регионални министар просвјете Пол Гиван.

Он је рекао да је упозорење потписано са "Алаху екбер", арапском фразом која значи "Бог је највећи".

Полицијска служба Сјеверне Ирске саопштила је да је у току хитна истрага и да је у контакту са погођеним школама, од којих је неколико јутрос затворено након што су примиле пријетеће мејлове.

"Поједине школе су затворене као резултат ове пријетње, која је примљена путем формалних комуникационих канала. Апсолутно осуђујем овај ниво поремећаја у образовању младих људи", рекао је Гиван у обраћању новинарима.

Управа за образовање објавила је да је упозната с тим да је више школа широм Сјеверне Ирске јутрос примило пријетећи имејл, преноси агенција ДПА.

У саопштењу се додаје да Управа блиско сарађује са полицијом и пружа подршку школским руководиоцима, преноси Срна.

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Тагови :

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дојава о бомби

Школа

Сјеверна Ирска

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