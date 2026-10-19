Лавров допутовао у Техеран

Аутор:АТВ редакција
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Руски министар спољних послова Сергеј Лавров допутовао је у Техеран, јавио је извјештач агенције РИА Новости.
Лаврова ће током радне посјете Ирану данас примити ирански предсједник Масуд Пезешкијан.
Шеф руске дипломатије састаће се и са иранским министром спољних послова Абасом Аракчијем, преноси Срна.
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