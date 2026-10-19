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Лавров допутовао у Техеран

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19.10.2026 13:27

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Руски министар спољних послова Сергеј Лавров
Фото: Tanjug/Iori Sagisawa/Pool Photo via AP

Руски министар спољних послова Сергеј Лавров допутовао је у Техеран, јавио је извјештач агенције РИА Новости.

Лаврова ће током радне посјете Ирану данас примити ирански предсједник Масуд Пезешкијан.

Шеф руске дипломатије састаће се и са иранским министром спољних послова Абасом Аракчијем, преноси Срна.

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Тагови :

Сергеј Лавров

посјета

Техеран

Масуд Пезешкијан

Састанак

Абас Аракчи

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