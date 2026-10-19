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Француска доноси радикалне мјере: Уводи се полицијски час?

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19.10.2026 13:25

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Француска доноси радикалне мјере: Уводи се полицијски час?
Фото: Tanjug/AP/Emma Da Silva)

Француски премијер Себастијан Лекорну обратио се јавности након састанка кризног штаба, одржаног због масовних нереда који су захватили Француску. Најавио је појачање полицијских снага, опсежну истрагу и могућност увођења дјелимичног полицијског часа.

„Немамо шта да кријемо“, поручио је Лекорну на почетку конференције за медије.

Француска протест

Француски премијер је током обраћања више пута оптужио љевицу за одговорност за немире, док је за касније насиље окривио, како је навео, „криминалне елементе“. Посебно је указао на ситуацију у Марсеју, гдје је, према његовим ријечима, постојао проблем са крајњом љевицом.

Подсјетимо, власти у Марсеју забраниле су јавна окупљања од поднева до 20 часова по локалном времену.

Лекорну је најавио да ће ухапшени одговарати пред правосуђем и да очекује осуђујуће пресуде. Такође је најавио опсежну истрагу чији је циљ да се пронађу особе које су до сада избјегавале правду.

Могуће увођење дјелимичног полицијског часа

Француски премијер изјавио је да је од префектура, односно представника државне власти у регионима, затражио да размотре увођење дјелимичног полицијског часа.

„Префекти ће о томе разговарати са градоначелницима и њиховим локалним привредним и индустријским коморама“, рекао је Лекорну.

Он је упозорио на озбиљност ситуације и истакао да је чињеница да током насиља овог викенда није било погинулих готово невјероватна.

„Нико није погинуо и морам рећи да је то чудо. Не можемо дозволити да људи уче друге како да праве нереде“, поручио је француски премијер.

Лекорну је након састанка кризног штаба обећао и да ће полицијске снаге током ове седмице бити додатно ојачане.

Позив младима да протестују на законит начин

Говорећи о улози младих у протестима, Лекорну је истакао да власти морају да пронађу начин да се незадовољство младих изражава кроз легитимне и законите облике протеста.

Према његовим ријечима, међу учесницима демонстрација у суботу било је много млађих од 18 година, који се можда не слажу са политиком владе, али морају имати могућност да своје ставове изразе на прихватљив начин.

„Не можемо дозволити да вас људи уче како да правите нереде. Много је људи који су протестовали у суботу, младих људи млађих од 18 година. Можда се не слажу са владом, али морамо им дати оквир како да то легитимно ураде“, рекао је Лекорну.

Премијер је потврдио и да је влада разматрала могућност одгађања фудбалских утакмица због безбједносне ситуације, али да је од те идеје на крају одустала.

(Телеграф)

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Тагови :

Француска

Протести у Европи

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