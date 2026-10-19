Путин дао зелено свјетло: Слиједе кадровске промјене у руској влади

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Русије Владимир Путин подржао је приједлоге руског премијера Михаила Мишустина који се односе на низ кадровских промјена у влади. Приједлози ће, у складу са Уставом, бити упућени Државној думи на одобрење.
Портпарол Кремља Дмитриј Песков саопштио је новинарима да је Путин јутрос одржао радни састанак са премијером Михаилом Мишустином.
„Осим разговора о актуелним питањима која се тичу друштвено-економског развоја земље, премијер је шефу државе изнио приједлоге за низ кадровских промјена у влади. Ови приједлози су добили подршку предсједника Путина“, истакао је Песков.
Како преносе руски медији, Мишустин је за функцију потпредсједнице Владе и руководиоца апарата предложио Ирину Окладникову, која тренутно обавља функцију прве замјенице министра финансија.
(Б92)
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