Наш глумац у вези са 19 година млађом италијанском глумицом

Аутор:АТВ редакција
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Предраг Смиљковић, публици најпознатији као Тика Шпиц из серије „Породично благо“, отворено је говорио о вези са италијанском глумицом Јеленом Гандоси, 19 година млађом колегиницом.
У разговору за Хајп телевизију осврнуо се и на жељу да постане отац, признајући да су на његове животне одлуке утицали страхови и несигурност.
Глумац је о емотивној вези говорио без великих обећања, препуштајући времену да покаже у ком правцу ће се њихов однос развијати.
Када је представио Јелену као своју партнерку, Смиљковић није желио да унапријед говори о наредним корацима. Ипак, јасно је ставио до знања да емоције постоје и да важне промјене, уколико до њих дође, неће скривати.
– Десила се емотивна веза са особом која се зове Јелена Гандоси и видјећемо шта ће бити. Ако буде, биће то на велика звона. Нека вријеме каже своје. Тај почетак везе покрива трагове из прошлости – рекао је глумац.
Разговор о љубави отворио је и питање родитељства. Смиљковић је тада говорио о сопственим недоумицама и могућности да у прошлости није препознао особу са којом је могао да заснује породицу.
– Сигурно да јесте то моја неостварена жеља, из глупости, страха, несигурности и ко зна ког више разлога... Нисам нашао тада особу са којом сам могао то да створим, можда јесам, али нисам препознао у том тренутку. Можда је касно, а можда и није – рекао је једном приликом за Хајп телевизију.
Дио његовог емотивног живота везан је и за серију која му је донијела велику популарност. Са Биљаном Николић, која је у „Породичном благу“ играла његову супругу Жаклину Жаке Стојковић, био је у четворогодишњој вези.
Док је публика пратила њихове брачне расправе на малом екрану, многи нису знали да су њих двоје били пар и ван снимања. Смиљковић је касније потврдио да је њихов однос био озбиљан, а говорећи о блискости са колегиницом, употребио је израз „чудна симбиоза енергија“.
(Курир)
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