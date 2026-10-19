Logo

Наш глумац у вези са 19 година млађом италијанском глумицом

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
19.10.2026 13:35

Коментари:

0
Предраг Смиљковић, публици најпознатији као Тика Шпиц из серије „Породично благо“
Фото: YouTube/printscreen

Предраг Смиљковић, публици најпознатији као Тика Шпиц из серије „Породично благо“, отворено је говорио о вези са италијанском глумицом Јеленом Гандоси, 19 година млађом колегиницом.

У разговору за Хајп телевизију осврнуо се и на жељу да постане отац, признајући да су на његове животне одлуке утицали страхови и несигурност.

Глумац је о емотивној вези говорио без великих обећања, препуштајући времену да покаже у ком правцу ће се њихов однос развијати.

„Нека вријеме каже своје“

Када је представио Јелену као своју партнерку, Смиљковић није желио да унапријед говори о наредним корацима. Ипак, јасно је ставио до знања да емоције постоје и да важне промјене, уколико до њих дође, неће скривати.

– Десила се емотивна веза са особом која се зове Јелена Гандоси и видјећемо шта ће бити. Ако буде, биће то на велика звона. Нека вријеме каже своје. Тај почетак везе покрива трагове из прошлости – рекао је глумац.

Очинство му је остало неостварена жеља

Разговор о љубави отворио је и питање родитељства. Смиљковић је тада говорио о сопственим недоумицама и могућности да у прошлости није препознао особу са којом је могао да заснује породицу.

– Сигурно да јесте то моја неостварена жеља, из глупости, страха, несигурности и ко зна ког више разлога... Нисам нашао тада особу са којом сам могао то да створим, можда јесам, али нисам препознао у том тренутку. Можда је касно, а можда и није – рекао је једном приликом за Хајп телевизију.

Са телевизијском супругом био је и приватно у вези

Дио његовог емотивног живота везан је и за серију која му је донијела велику популарност. Са Биљаном Николић, која је у „Породичном благу“ играла његову супругу Жаклину Жаке Стојковић, био је у четворогодишњој вези.

Док је публика пратила њихове брачне расправе на малом екрану, многи нису знали да су њих двоје били пар и ван снимања. Смиљковић је касније потврдио да је њихов однос био озбиљан, а говорећи о блискости са колегиницом, употребио је израз „чудна симбиоза енергија“.

(Курир)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

породично благо

глумац

глумица

Љубавна веза

Коментари (0)

Више из рубрике

Ава Карабатић са дечком Лазаром

Сцена

"Доживјела покушај убиства, држао је заточену" Огласила се другарица: "Онесвјестила се због силине ударца"

8 ч

0
Ава Карабатић у жутој хаљини и са пуштеном плавом косом у локнама, сједи у плавој фотељи и даје интервју.

Сцена

"Тукао ме је оклагијом по ногама" Ава опет оптужила дечка за насиље: "Његова тетка ме злостављала"

9 ч

0
Марија Шерифовић пјевачица

Сцена

Марија Шерифовић на Балију одустала од егзотичне хране, а разлог је урнебесан

22 ч

0
Гоца и Лена тржан

Сцена

Ћерка Гоце Тржан студира један од најтежих факултета: Гоца открила да је имала тежак избор

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

16

57

Истраживање показало колико треба да траје веза да би брак био савршен

16

56

Хрватски држављани изручени Словенији: Звјерски мучили и задавили пензионера?

16

46

У тешкој несрећи повријеђене двије особе: Саобраћај се одвија наизмјенично

16

46

Сара Трипић освојила БХ Тенис Мастерс

16

43

Историјски рез у Фолксвагену: Радницима се спрема сценарио из кошмара

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима