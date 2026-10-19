"Тукао ме је оклагијом по ногама" Ава опет оптужила дечка за насиље: "Његова тетка ме злостављала"

Аутор:АТВ редакција
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Некадашња ријалити учесница и старлета Ава Карабатић поново је оптужила партнера Лазара за насиље. Она је изнијела језиве тврдње на његов, али и рачун чланова његове породице.
Ава се огласила за медије са језивим тврдњама.
– Он је мене отео прошли пут када сам побегла од њега. Друштвене мреже је он преузео и качио објаве, не ја. Његова тетка ме је психички злостављала, а он ме тукао оклагијом по ногама – изјавила је Ава Карабатић за Хyпе ТВ.
Подсјетимо, ово није први пут да старлета партнера оптужује за насиље. Ава је недавно јавности и надлежним органима просљедила комплетну документацију о физичком и психичком насиљу које је, како тврди, претрпела у августу 2026. године у кући свог изабраника.
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Тада је у полицији изјавила да је то био пети пут да га пријављује (од чега три пута полицији) и да се бори за своју безбједност. Ипак, након тешког периода и раздвојености, пар је одлучио да све ружне тренутке остави у прошлости и покуша испочетка, преноси Телеграф.
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