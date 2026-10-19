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"Тукао ме је оклагијом по ногама" Ава опет оптужила дечка за насиље: "Његова тетка ме злостављала"

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19.10.2026 07:37

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Ава Карабатић у жутој хаљини и са пуштеном плавом косом у локнама, сједи у плавој фотељи и даје интервју.
Фото: ava_karabatic_official/Instagram/Screenshot

Некадашња ријалити учесница и старлета Ава Карабатић поново је оптужила партнера Лазара за насиље. Она је изнијела језиве тврдње на његов, али и рачун чланова његове породице.

Ава се огласила за медије са језивим тврдњама.

– Он је мене отео прошли пут када сам побегла од њега. Друштвене мреже је он преузео и качио објаве, не ја. Његова тетка ме је психички злостављала, а он ме тукао оклагијом по ногама – изјавила је Ава Карабатић за Хyпе ТВ.

Подсјетимо, ово није први пут да старлета партнера оптужује за насиље. Ава је недавно јавности и надлежним органима просљедила комплетну документацију о физичком и психичком насиљу које је, како тврди, претрпела у августу 2026. године у кући свог изабраника.

Ава Карабатић

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Тада је у полицији изјавила да је то био пети пут да га пријављује (од чега три пута полицији) и да се бори за своју безбједност. Ипак, након тешког периода и раздвојености, пар је одлучио да све ружне тренутке остави у прошлости и покуша испочетка, преноси Телеграф.

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Тагови :

Ава Карабатић

Полиција

ријалити

Насиље

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