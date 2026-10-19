Једно тумачење за Томиндан се често памти погрешно

Аутор:АТВ редакција
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Српска православна црква (СПЦ) данас, 19. октобра, обиљежава Светог апостола Тому, једног од дванаесторице Христових апостола.
У народу познат као Томиндан, овај празник посебно је занимљив због јеванђељске приче о апостолу који најприје није повјеровао да је Исус Христос васкрсао, али је након сусрета са њим изговорио ријечи које су постале једно од најпознатијих исповиједања хришћанске вјере: „Господ мој и Бог мој!“
Томиндан је уједно и крсна слава српских породица. За разлику од празника за које се везују бројни локални обичаји, код Светог Томе најпознатија је управо прича из Јеванђеља.
Према Јеванђељу по Јовану, Тома није био присутан када се васкрсли Христос први пут јавио ученицима. Када су му остали апостоли саопштили да су видјели Господа, он није повјеровао да се то догодило.
Тома је рекао да неће повјеровати док не види ране од ексера на Христовим рукама и не додирне рану на његовом боку. Осам дана касније Христос се поново јавио ученицима, а Томи је пружио прилику да се увјери у његово васкрсење. Тада је апостол изговорио ријечи: „Господ мој и Бог мој“, којима је исповиједио вјеру у Христово божанство.
Управо због овог догађаја Тома је у свакодневном говору постао познат као „невјерни Тома“, израз који се користи за особу која сумња и тражи непосредан доказ. Међутим, у хришћанском тумачењу ова прича не завршава се на сумњи, већ на Томином вјеровању након сусрета са васкрслим Христом.
Једна од занимљивости из житија Светог Томе јесте предање да је након силаска Светог Духа на апостоле њима припала мисија ширења хришћанства у различитим крајевима свијета.
Према црквеном предању, Тома је отишао у Индију, гдје је проповиједао Јеванђеље, обраћао људе у хришћанство и оснивао хришћанске заједнице. Предање га повезује са настанком древних хришћанских заједница у Индији, чији припадници и данас чувају традицију о апостолском поријеклу своје вјере. Према истом предању, Свети Тома је у Индији пострадао због своје вјере.
(Телеграф)
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