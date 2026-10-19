Опрез возачи: Клизишта, радови и повремене обуставе саобраћаја на више дионица

Аутор:АТВ редакција
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У Републици Српској и Федерацији БиХ саобраћај се јутрос одвија несметано, а у котлинама и дуж ријечних токова магла мјестимично смањује видљивост.
Због извођења минерских радова на изградњи додатне траке за спора возила, од 9.00 до 12.00 часова доћи ће до привремене обуставе саобраћаја на дионици магистралног пута Подроманија-Сумбуловац, превој Романија, у трајању од 10 до 15 минута.
На магистралном путу Добро Поље-Миљевина саобраћај се за возила до 3,5 тоне одвија наизмјенично, једном коловозном траком, док је за возила преко 3,5 тоне и даље обустављен и преусмјерава се на алтернативне правце, саопштено је из Ауто-мото савеза Републике Српске.
Због оштећења моста на магистралном путу Саставци-Устипрача саобраћај се одвија једном саобраћајном траком и регулише га привремено постављена саобраћајна сигнализација, а брзина кретања возила ограничена је на 30 километара на час. На мосту се забрањује саобраћај за возила чија дозвољена маса прелази 30 тона.
Ради извођења минерских радова, од 7.00 до 15.00 часова, два до три пута мјесечно, по потреби у трајању од пет до 10 минута, доћи ће до обуставе саобраћаја на магистралном путу граница Републике Српске/БиХ Лапишница-Љубогошта, мјесто Хан Дервента.
Због клизишта, саобраћај се одвија једном коловозном траком на дионици магистралног пута Горњи Јеловац-Приједор један, као и на регионалном путу РИ-1105 Козарац-Водице.
Због активираног клизишта, у прекиду је саобраћај на регионалном путу Угљевик-Главичице, у мјесту Угљевик Село, док је на магистралном путу Фоча-Добро Поље у мјесту Тухаљи, саобраћај отежан.
На регионалном путу Карановац-Кнежево, у мјесту Љубачево, због појаве клизишта, саобраћај се одвија једном траком у дужини од 40 метара. Од 9.00 до 15.00 часова долазиће до повремене обуставе саобраћаја у трајању од 10 до 15 минута због санације клизишта и радова на проширењу коловозне траке.
Због активираних клизишта, једном саобраћајном траком, у дужини од 50 метара, саобраћај се одвија на регионалном путу Прњавор-Укрина, у мјесту Вијачани.
Актуелни су радови на дионицама ауто-пута: Почитељ-Бијача, Зеница југ-Зеница сјевер, Какањ-Лашва и Сарајево запад-Лепеница.
Још увијек је затворена под-дионица ауто-пута Голубиња-Немила, а промет возила преусмјерен на магистрални пут М-17.
Актуелни су радови на магистралним путевима: Бугојно–Купрес, Изачић-Бихаћ, Скокови-Цазин-Србљани, Широки Бријег-Посушје, Груде-Приваљ, Мостар-Читлук-брдо Хум, Шамац-Орашје, као и на улазу у Кисељак из правца Сарајева.
На граничним прелазима задржавања су до 30 минута, саопштио је Ауто-мото савез.
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