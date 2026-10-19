Још неколико сунчаних дана па стиже преокрет: Стиже киша и јаки удари вјетра

Аутор:АТВ редакција
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Босну и Херцеговину у понедјељак и уторак очекује претежно сунчано вријеме, а у сриједу стиже промјена с кишом, пљусковима и јаким ударима југа, најављује Федерални хидрометеоролошки завод (ФХМЗ) БиХ.
Данас ће у БиХ преовладавати претежно сунчано вријеме. Дио пријеподнева по котлинама и уз ријечне токове у Босни бит ће магле. Вјетар је слаб, сјеверног и сјевероисточног смјера, а у вечерњим сатима окреће на југо.
Најнижа јутарња температура зрака је већином између 2 и 7 степени, на југу до 12 степени. Највиша дневна је углавном између 16 и 22 степени. Према прогнози ФХМЗ-а по градовима, најтоплије ће бити у Мостару са 21 степени, а у Сарајеву, Бихаћу и Бањој Луци до 16 степени.
У уторак се очекује претежно сунчано вријеме већи дио дана. Наоблачење са југозапада стиже током ноћи на сриједу. Пријеподне ће по котлинама у Босни бити магле, а југо ће бити слаб до умјерен. Јутарња температура је између 2 и 7°степени, на југу до 12 степени, а дневна између 17 и 23 степени. ФХМЗ у прогнози по градовима за послијеподне најављује кишу у Бањој Луци, Ливну и Требињу.
У сриједу ће бити претежно облачно, с кишом и пљусковима. Главнина падавина се очекује у Херцеговини. Вјетар је умјерен, јужног смјера, с повремено јаким ударима југа. Јутарња температура је између 5 и 10 степени, на југу до 15 степени, а дневна између 17 и 23 степени.
Киша се, према ФХМЗ-у, задржава и у четвртак, када ће бити хладније, с највишом дневном температуром између 13 и 18 степени, а на југу до 23 степени.
(Kликс)
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