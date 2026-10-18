Logo

Откривени дијелови џиновских статуа фараона

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
18.10.2026 18:51

Коментари:

0
Туристи посматрају осликану кречњачку главу са статуе краљице Хатшепсут у облику Озириса у Египатском музеју у Каиру, у Египту, у недјељу, 11. октобра 2026. године. Туристи посматрају осликану кречњачку главу са статуе краљице Хатшепсут у облику Озириса у Египатском музеју у Каиру, у Египту, у недјељу, 11. октобра 2026. године.
Фото: Таnjug/AP Photo/Amr Nabi

Египатски археолози откопали су остатке двије краљевске статуе након случајног проналаска у делти Нила, од којих најмање једна приказује фараона Рамзеса Другог, саопштило је Министарство туризма и антиквитета.

Откриће се десило случајно у селу Бехбејт ел Хагар, у провинцији Гарбија, након што је мјештанин на свом имању пронашао камени блок са натписом и обавијестио надлежне.

Министар туризма и антиквитета Шериф Фатхи касније је посјетио локалитет, упутио археологе на мејсто и наградио човјека и његову супругу због пријављивања открића, преноси "Раша тудеј".

Генерални секретар Врховног савјета за антиквитете Египта Хишам ел Лејти саопштио је да је први проналазак глава Рамзеса Другог висока 1,6 метара, са двоструком круном која симболизује уједињење Горњег и Доњег Египта.

Пронађен је и дио задњег стуба статуе, на којем се налази натпис са једном од краљевских титула фараона. Археолози процјењују да је комплетан споменик, укључујући постоље, могао бити висок око 8,5 метара.

Други налаз обухвата дио друге краљевске статуе дужине 2,4 метра, за коју се такође вјерује да приказује Рамзеса Другог.

Статуа фараона
Статуа фараона
Таnjug/AP Photo/Amr Nabi

Статуи недостају ноге и постоље, али је глава добро очувана, а црте лица сличне су онима на првој статуи. Археолози су открили и блок ружичастог гранита висок 1,3 метра са хијероглифским натписима који садрже двије фараонове титуле, укључујући "Краљ Горњег и Доњег Египта" и "Син бога Ра".

Министарство је саопштило да археолози настављају проучавање артефаката, а њихова тачна старост још није утврђена. Ипак, откриће јасно упућује на везу са Рамзесом Другим, који је владао Египтом од 1279. до 1213. године прије нове ере.

Статуа фараона
Статуа фараона
Таnjug/AP Photo/Amr Nabi

У фебруару 2024. године археолози су у провинцији Миња открили горњи дио статуе овог фараона, готово вијек након што је њен доњи дио пронађен 1930. године. Обновљена статуа, висока око 6,7 метара, поново је постављена почетком ове године, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Египат

египатске пирамиде

Фараон

статуа

историја

Музеј

Коментари (0)

Више из рубрике

Туркиња Мелис пронашла пасош свог прадједе: 90 година је крио да се презива Ђукић

Друштво

Туркиња Мелис пронашла пасош свог прадједе: 90 година је крио да се презива Ђукић

3 ч

0
Општина Трново и дјечија играоница "Радост" организовали су данас, поводом Дјечије недјеље, маскембал на Тргу Срђана Кнежевића.

Друштво

Трново: Маскенбал украсио градски трг

3 ч

0
Ријетки ружичасти дијамант први пут ће бити изложен у Француској након готово стотину година, а посљедњи пут је јавности приказан прије крађе 1926. године.

Друштво

У Француској ће бити изложен дијамант који је прије 100 година пронађен у јабуци

4 ч

0
Његово високопреосвештенство митрополит зворничко-тузлански Фотије, уз саслужења свештенства Епархије зворничко-тузланске, освештао је данас у Вукосављу цркву посвећену Светом Василију Острошком.

Друштво

Освештана црква посвећена Светом Василију Острошком

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

21

16

Мурињу се тресе клупа: Перез већ одабрао његовог насљедника

20

56

Француска у пламену, Макрон најавио жесток обрачун: Они који су уништавали морају да плате!

20

24

Хаос у ноћном клубу код Јелаха: 38 повријеђених, једна особа задобила тешке повреде

20

18

Продавнице у центру Милана опљачкане током демонстрација

20

10

Милан се коцкао са три гола предности: Аталанта била надомак великог повратка

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима