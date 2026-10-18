Откривени дијелови џиновских статуа фараона

Аутор:АТВ редакција
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Египатски археолози откопали су остатке двије краљевске статуе након случајног проналаска у делти Нила, од којих најмање једна приказује фараона Рамзеса Другог, саопштило је Министарство туризма и антиквитета.
Откриће се десило случајно у селу Бехбејт ел Хагар, у провинцији Гарбија, након што је мјештанин на свом имању пронашао камени блок са натписом и обавијестио надлежне.
Министар туризма и антиквитета Шериф Фатхи касније је посјетио локалитет, упутио археологе на мејсто и наградио човјека и његову супругу због пријављивања открића, преноси "Раша тудеј".
Генерални секретар Врховног савјета за антиквитете Египта Хишам ел Лејти саопштио је да је први проналазак глава Рамзеса Другог висока 1,6 метара, са двоструком круном која симболизује уједињење Горњег и Доњег Египта.
Пронађен је и дио задњег стуба статуе, на којем се налази натпис са једном од краљевских титула фараона. Археолози процјењују да је комплетан споменик, укључујући постоље, могао бити висок око 8,5 метара.
Други налаз обухвата дио друге краљевске статуе дужине 2,4 метра, за коју се такође вјерује да приказује Рамзеса Другог.
Статуи недостају ноге и постоље, али је глава добро очувана, а црте лица сличне су онима на првој статуи. Археолози су открили и блок ружичастог гранита висок 1,3 метра са хијероглифским натписима који садрже двије фараонове титуле, укључујући "Краљ Горњег и Доњег Египта" и "Син бога Ра".
Министарство је саопштило да археолози настављају проучавање артефаката, а њихова тачна старост још није утврђена. Ипак, откриће јасно упућује на везу са Рамзесом Другим, који је владао Египтом од 1279. до 1213. године прије нове ере.
У фебруару 2024. године археолози су у провинцији Миња открили горњи дио статуе овог фараона, готово вијек након што је њен доњи дио пронађен 1930. године. Обновљена статуа, висока око 6,7 метара, поново је постављена почетком ове године, преноси Срна.
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