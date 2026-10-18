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У Француској ће бити изложен дијамант који је прије 100 година пронађен у јабуци

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18.10.2026 16:51

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Ријетки ружичасти дијамант први пут ће бити изложен у Француској након готово стотину година, а посљедњи пут је јавности приказан прије крађе 1926. године.
Фото: Pexels/Lany-Jade Mondou

Ријетки ружичасти дијамант први пут ће бити изложен у Француској након готово стотину година, а посљедњи пут је јавности приказан прије крађе 1926. године.

Крађа прије стотину година

Дијамант од девет карата, крушколиког облика, познат под називом „Гранд Конде“ (Grand Condé), украден је током ноћне провале у дворац Шантији у октобру 1926. године. Лопови су га сакрили у издубљену јабуку.

Дијамант је један од ријетких краљевских драгуља који су преживјели Француску револуцију. Пронађен је неколико седмица касније, након што је гладна собарица у хотелу у којем су лопови одсјели загризла управо ту јабуку.

Нова изложба у музеју Конде

Дијамант ће поново бити изложен у музеју Конде, у дворцу Шантији, до 3. јануара.

Директор музеја Матје Делдик (Mathieu Deldicque) рекао је да прича о јабуци можда звучи невјероватно, али да су новине тог времена опширно извјештавале о овом догађају.

Делдик није желио да открије за који износ је дијамант осигуран, али је за Си-Ен-Ен (CNN) изјавио да су спроведена опсежна научна истраживања његових својстава како би се могао јединствено идентификовати.

Изложба обухвата и резултате анализа, као и до сада невиђену архивску грађу о историји дијаманта и његовој крађи.

Ријетки ружичасти дијаманти

Природни ружичасти дијаманти изузетно су ријетки и често се продају за више десетина милиона долара.

Према подацима аукцијске куће Сотби (Sotheby's), највиша цијена постигнута за један такав дијамант на аукцији износила је 71,2 милиона долара, колико је плаћен 2017. године.

Тачно поријекло дијаманта „Гранд Конде“ и даље је непознато.

Према подацима дворца Шантији, дијамант се први пут помиње 1740. године у попису имовине Луја Анрија де Бурбона, принца од Кондеа.

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Тагови :

Дијамант

Француска

изложба

Крађа накита

јабука

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