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Трамп подржао Нетанјахуа на предстојећим изборима

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18.10.2026 17:18

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Предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп састао се данас у Бијелој кући са израелским премијером Бењамином Нетанијахуом, непосредно након што је завршио разговор са украјинским предсједником Владимиром Зеленским.
Фото: AP Photo/Alex Brandon, File / Tanjug

Амерички предсједник Доналд Трамп подржао је кандидатуру израелског премијера Бењамина Нетањахуа на предстојећим парламентарним изборима у Израелу.

"Нетанјаху је велики премијер ратник, а још већи партнер у настојањима за постизање мира у борби против Исламске Републике Иран", написао је Трамп на друштвеној мрежи "Трут соушл".

Он је подсјетио да је дјеловање Техерана било усмјерено на уништење Израела од ступања исламиста на власт, и да је било само питање времена када ће Иран спровести у дјело ту злослутну пријетњу.

"Али су снаге Техерана систематски уништене и, уколико брзо не промијене свој начин дјеловања, ускоро ћемо завршити посао", нагласио је Трамп.

Према његовим ријечима, обични људи би у таквим околностима поклекли под притиском, али Нетанјаху је постао још снажнији.

"Нека ово писмо послужи као израз моје потпуне и безрезервне подршке Бењамину Нетанјахуу на предстојећим изборима за поновни избор на мјесто премијера Израела", закључио је амерички предсједник, преноси Срна.

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Тагови :

Доналд Трамп

Бењамин Нетанјаху

избори

Америка

Израел

подршка

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